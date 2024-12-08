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Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело - РИА Новости, 08.12.2024
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19:16 08.12.2024 (обновлено: 19:28 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/delo-1988034058.html
Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело
Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело - РИА Новости, 08.12.2024
Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело
Уголовное дело завели против военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений, рассказал в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:16
2024-12-08T19:28
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оон
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Уголовное дело завели против военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты", — отметил он. Бастрыкин добавил, что таким образом фигуранты похитили более 12 миллионов рублей. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241208/sk-1987952645.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело

СК возбудил дело против военмедика, который вживлял людям осколки боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Уголовное дело завели против военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«
"Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты", — отметил он.
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ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ООН
 
 
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