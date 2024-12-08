https://ria.ru/20241208/delo-1988034058.html
Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело
Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело - РИА Новости, 08.12.2024
Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело
Уголовное дело завели против военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений, рассказал в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:16
2024-12-08T19:16
2024-12-08T19:28
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Уголовное дело завели против военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты", — отметил он. Бастрыкин добавил, что таким образом фигуранты похитили более 12 миллионов рублей. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241208/sk-1987952645.html
https://ria.ru/20241208/nikonov-1987963824.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело
СК возбудил дело против военмедика, который вживлял людям осколки боеприпасов