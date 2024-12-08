https://ria.ru/20241208/delo-1988034058.html

Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело

Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело - РИА Новости, 08.12.2024

Против военмедика, вживлявшего людям осколки боеприпасов, возбудили дело

Уголовное дело завели против военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений, рассказал в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T19:16

2024-12-08T19:16

2024-12-08T19:28

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

оон

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Уголовное дело завели против военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты", — отметил он. Бастрыкин добавил, что таким образом фигуранты похитили более 12 миллионов рублей. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20241208/sk-1987952645.html

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2024

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон