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В Дамаске рассказали о катастрофической ситуации в больнице Аль-Муваса

В Дамаске рассказали о катастрофической ситуации в больнице Аль-Муваса - РИА Новости, 08.12.2024

В Дамаске рассказали о катастрофической ситуации в больнице Аль-Муваса

Острый дефицит лекарств наблюдается в больнице Аль-Муваса в Дамаске, она переполнена пострадавшими от огнестрельных ранений, медперсонала не хватает, сообщил... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:35

2024-12-08T22:35

2024-12-08T22:35

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Острый дефицит лекарств наблюдается в больнице Аль-Муваса в Дамаске, она переполнена пострадавшими от огнестрельных ранений, медперсонала не хватает, сообщил декан факультета медицины университета Дамаска Субхи аль-Бахри. По словам декана, в воскресенье вечером он посетил отделение скорой помощи в этой больнице, одной из крупнейших в городе. "Больница переполнена пострадавшими от огнестрельных ранений, а также небрежного обращения со взрывчатыми веществами. Наблюдается отсутствие специалистов, особенно рентгенологов, а также медсестер, также нет уборщиков и дезинфекторов, есть острая нехватка лекарств", - цитирует декана газета al-Watan. Декан призвал врачей и специалистов вернуться к работе и оказать помощь пострадавшим. В течение воскресенья в Дамаске неоднократно стреляли в воздух. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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