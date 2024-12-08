В Дамаске рассказали о катастрофической ситуации в больнице Аль-Муваса
Al-Watan: больница Аль-Муваса в Дамаске набита людьми с огнестрельными ранениями
© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Дым над Дамаском, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Острый дефицит лекарств наблюдается в больнице Аль-Муваса в Дамаске, она переполнена пострадавшими от огнестрельных ранений, медперсонала не хватает, сообщил декан факультета медицины университета Дамаска Субхи аль-Бахри.
По словам декана, в воскресенье вечером он посетил отделение скорой помощи в этой больнице, одной из крупнейших в городе.
"Больница переполнена пострадавшими от огнестрельных ранений, а также небрежного обращения со взрывчатыми веществами. Наблюдается отсутствие специалистов, особенно рентгенологов, а также медсестер, также нет уборщиков и дезинфекторов, есть острая нехватка лекарств", - цитирует декана газета al-Watan.
Декан призвал врачей и специалистов вернуться к работе и оказать помощь пострадавшим.
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