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В Дамаске после израильских ударов вспыхнул крупный пожар
В Дамаске после израильских ударов вспыхнул крупный пожар - РИА Новости, 08.12.2024
В Дамаске после израильских ударов вспыхнул крупный пожар
Пожар охватил квартал правительственных зданий в Дамаске, в том числе таможни и разведки, после ударов израильских ВВС, сообщает сирийская газета al-Watan. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:45
2024-12-08T18:45
2024-12-08T19:03
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пожар охватил квартал правительственных зданий в Дамаске, в том числе таможни и разведки, после ударов израильских ВВС, сообщает сирийская газета al-Watan."Крупный пожар после авиаударов Израиля по кварталу зданий органов безопасности в Дамаске, где расположены здания разведки и таможни", - сообщила газета.Речь идет о квартале в районе Кафр-Сусе на юге сирийской столицы.Также газета сообщила о пожаре в здании департамента паспортов и миграции в районе Заблатани.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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в мире, сирия, дамаск (город), россия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии
В мире, Сирия, Дамаск (город), Россия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
В Дамаске после израильских ударов вспыхнул крупный пожар
Al-Watan: в Дамаске после ударов ЦАХАЛ пожар охватил правительственные здания