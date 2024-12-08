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ООН сокращает численность персонала в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
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18:20 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/damask-1988028533.html
ООН сокращает численность персонала в Дамаске
ООН сокращает численность персонала в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
ООН сокращает численность персонала в Дамаске
ООН "временно" сокращает численность персонала в районе Дамаска на фоне перехода власти в Сирии к оппозиции, сообщил РИА Новости чиновник организации. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:20
2024-12-08T18:20
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
башар асад
оон
обострение ситуации в сирии — 2024
война в сирии
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ООН, 8 дек - РИА Новости. ООН "временно" сокращает численность персонала в районе Дамаска на фоне перехода власти в Сирии к оппозиции, сообщил РИА Новости чиновник организации. "Мы временно сокращаем численность нашего персонала в районе Дамаска", - сказал чиновник. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241208/damask-1988022339.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
ООН сокращает численность персонала в Дамаске

В ООН заявили, что временно сокращают численность персонала в Дамаске

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
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ООН, 8 дек - РИА Новости. ООН "временно" сокращает численность персонала в районе Дамаска на фоне перехода власти в Сирии к оппозиции, сообщил РИА Новости чиновник организации.
"Мы временно сокращаем численность нашего персонала в районе Дамаска", - сказал чиновник.
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Глава "Хайят Тахрир аш-Шам" прибыл в Дамаск
Вчера, 17:10
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
Вчера, 15:18
 
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