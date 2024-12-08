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ООН сокращает численность персонала в Дамаске
ООН сокращает численность персонала в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
ООН сокращает численность персонала в Дамаске
ООН "временно" сокращает численность персонала в районе Дамаска на фоне перехода власти в Сирии к оппозиции, сообщил РИА Новости чиновник организации. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:20
2024-12-08T18:20
2024-12-08T18:20
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ООН, 8 дек - РИА Новости. ООН "временно" сокращает численность персонала в районе Дамаска на фоне перехода власти в Сирии к оппозиции, сообщил РИА Новости чиновник организации. "Мы временно сокращаем численность нашего персонала в районе Дамаска", - сказал чиновник. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, оон, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, ООН, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
ООН сокращает численность персонала в Дамаске
В ООН заявили, что временно сокращают численность персонала в Дамаске