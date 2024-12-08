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Глава "Хайят Тахрир аш-Шам" прибыл в Дамаск
Глава "Хайят Тахрир аш-Шам" прибыл в Дамаск - РИА Новости, 08.12.2024
Глава "Хайят Тахрир аш-Шам" прибыл в Дамаск
Глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммед аль-Джулани прибыл в сирийскую столицу Дамаск, сообщил телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:10
2024-12-08T17:10
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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммед аль-Джулани прибыл в сирийскую столицу Дамаск, сообщил телеканал Al Arabiya. "Командующий военными операциями Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани – ред.) прибыл в Дамаск", - говорится в сообщении телеканала. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам". В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
Глава "Хайят Тахрир аш-Шам" прибыл в Дамаск
Al Arabiya: глава группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" прибыл в Дамаск