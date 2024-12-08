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Вооруженные оппозиционеры ворвались в резиденцию посла Италии в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
14:43 08.12.2024 (обновлено: 15:08 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/damask-1988004451.html
Вооруженные оппозиционеры ворвались в резиденцию посла Италии в Дамаске
Вооруженные оппозиционеры ворвались в резиденцию посла Италии в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
Вооруженные оппозиционеры ворвались в резиденцию посла Италии в Дамаске
Группа вооруженных людей проникла в резиденцию посла Италии в Дамаске и забрала три автомобиля, заявил журналистам глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:43
2024-12-08T15:08
война в сирии
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италия
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РИМ, 8 дек – РИА Новости. Группа вооруженных людей проникла в резиденцию посла Италии в Дамаске и забрала три автомобиля, заявил журналистам глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в ходе заседания по ситуации в Сирии."Они забрали три машины, и на этом все закончилось. Они какое-то время находились в саду. Видимо, хотели проверить, есть ли там солдаты (Башара) Асада, или хотели посмотреть, есть ли какие-то особые документы", - цитирует Таяни итальянское агентство Nova. По словам министра, никакого насилия в отношении посла или карабинеров, охраняющих дипмиссию, не применялось.Как сообщило МИД Италии, чье заявление приводит итальянское агентство Ansa, вооруженные мятежники проникли в резиденцию посла в ночь на субботу. Посол и персонал дипмиссии, как отмечается, находятся "в другом безопасном месте".В ноябре Италия направила в Сирию нового посла, который стал первым после эвакуации дипмиссии в 2012 году.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, италия, дамаск (город), сирия
Война в Сирии, В мире, Италия, Дамаск (город), Сирия
Вооруженные оппозиционеры ворвались в резиденцию посла Италии в Дамаске

Оппозиционеры ворвались в резиденцию посла Италии в Дамаске и забрали три машины

© AP Photo / Hussein MallaЧлен вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске
Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске
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РИМ, 8 дек – РИА Новости. Группа вооруженных людей проникла в резиденцию посла Италии в Дамаске и забрала три автомобиля, заявил журналистам глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в ходе заседания по ситуации в Сирии.
"Они забрали три машины, и на этом все закончилось. Они какое-то время находились в саду. Видимо, хотели проверить, есть ли там солдаты (Башара) Асада, или хотели посмотреть, есть ли какие-то особые документы", - цитирует Таяни итальянское агентство Nova. По словам министра, никакого насилия в отношении посла или карабинеров, охраняющих дипмиссию, не применялось.
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Как сообщило МИД Италии, чье заявление приводит итальянское агентство Ansa, вооруженные мятежники проникли в резиденцию посла в ночь на субботу. Посол и персонал дипмиссии, как отмечается, находятся "в другом безопасном месте".
В ноябре Италия направила в Сирию нового посла, который стал первым после эвакуации дипмиссии в 2012 году.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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