Вооруженные оппозиционеры ворвались в резиденцию посла Италии в Дамаске
Оппозиционеры ворвались в резиденцию посла Италии в Дамаске и забрали три машины
© AP Photo / Hussein MallaЧлен вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске
© AP Photo / Hussein Malla
Член вооруженной оппозиции наступил на сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске
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РИМ, 8 дек – РИА Новости. Группа вооруженных людей проникла в резиденцию посла Италии в Дамаске и забрала три автомобиля, заявил журналистам глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в ходе заседания по ситуации в Сирии.
"Они забрали три машины, и на этом все закончилось. Они какое-то время находились в саду. Видимо, хотели проверить, есть ли там солдаты (Башара) Асада, или хотели посмотреть, есть ли какие-то особые документы", - цитирует Таяни итальянское агентство Nova. По словам министра, никакого насилия в отношении посла или карабинеров, охраняющих дипмиссию, не применялось.
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Как сообщило МИД Италии, чье заявление приводит итальянское агентство Ansa, вооруженные мятежники проникли в резиденцию посла в ночь на субботу. Посол и персонал дипмиссии, как отмечается, находятся "в другом безопасном месте".
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России