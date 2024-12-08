https://ria.ru/20241208/damask-1988004451.html

Вооруженные оппозиционеры ворвались в резиденцию посла Италии в Дамаске

Вооруженные оппозиционеры ворвались в резиденцию посла Италии в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024

Вооруженные оппозиционеры ворвались в резиденцию посла Италии в Дамаске

Группа вооруженных людей проникла в резиденцию посла Италии в Дамаске и забрала три автомобиля, заявил журналистам глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:43

2024-12-08T14:43

2024-12-08T15:08

война в сирии

в мире

италия

дамаск (город)

сирия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_01829849296c0bb6d480ce79b871ad3c.jpg

РИМ, 8 дек – РИА Новости. Группа вооруженных людей проникла в резиденцию посла Италии в Дамаске и забрала три автомобиля, заявил журналистам глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в ходе заседания по ситуации в Сирии."Они забрали три машины, и на этом все закончилось. Они какое-то время находились в саду. Видимо, хотели проверить, есть ли там солдаты (Башара) Асада, или хотели посмотреть, есть ли какие-то особые документы", - цитирует Таяни итальянское агентство Nova. По словам министра, никакого насилия в отношении посла или карабинеров, охраняющих дипмиссию, не применялось.Как сообщило МИД Италии, чье заявление приводит итальянское агентство Ansa, вооруженные мятежники проникли в резиденцию посла в ночь на субботу. Посол и персонал дипмиссии, как отмечается, находятся "в другом безопасном месте".В ноябре Италия направила в Сирию нового посла, который стал первым после эвакуации дипмиссии в 2012 году.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в РоссииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/latakija-1987999511.html

https://ria.ru/20241208/damask-1987994545.html

италия

дамаск (город)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, италия, дамаск (город), сирия