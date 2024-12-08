https://ria.ru/20241208/damask-1987994545.html

Очевидцы сообщили о массовом разграблении в Дамаске

Очевидцы сообщили о массовом разграблении в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024

Очевидцы сообщили о массовом разграблении в Дамаске

Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению. Сотни людей выносят имущество из государственных учреждений и частных домов, рассказали... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:22

2024-12-08T13:22

2024-12-08T15:30

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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению. Сотни людей выносят имущество из государственных учреждений и частных домов, рассказали РИА Новости очевидцы."Сотни людей приехали в правительственный квартал и выносят имущество из резиденции президента и государственных учреждений. Воруют все и ломают машины, припаркованные на обочине", - сказал агентству один из жителей Мальки.По словам собеседника агентства, боевики открыли двери резиденции президента и расположенных рядом домов. Люди забирают одежду, ценные предметы.Такая же ситуация наблюдается в районе Маззе, где десятки людей вошли в посольство Ирана и начали ломать мебель и картины."Повсюду стреляют в воздух, в центре города полный хаос", - добавил другой очевидец.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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дамаск (город)

иран

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Сирийская оппозиция заняла резиденцию Башара Асада в Дамаске Вооруженные люди внутри президентского дворца Аш-Шааб в Дамаске. Сирийская оппозиция заняла резиденцию Башара Асада в Дамаске 2024-12-08T13:22 true PT2M09S

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Варвара Скокшина

дамаск (город), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024, иран