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Очевидцы сообщили о массовом разграблении в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
13:22 08.12.2024 (обновлено: 15:30 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/damask-1987994545.html
Очевидцы сообщили о массовом разграблении в Дамаске
Очевидцы сообщили о массовом разграблении в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
Очевидцы сообщили о массовом разграблении в Дамаске
Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению. Сотни людей выносят имущество из государственных учреждений и частных домов, рассказали... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:22
2024-12-08T15:30
война в сирии
дамаск (город)
в мире
обострение ситуации в сирии — 2024
иран
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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению. Сотни людей выносят имущество из государственных учреждений и частных домов, рассказали РИА Новости очевидцы."Сотни людей приехали в правительственный квартал и выносят имущество из резиденции президента и государственных учреждений. Воруют все и ломают машины, припаркованные на обочине", - сказал агентству один из жителей Мальки.По словам собеседника агентства, боевики открыли двери резиденции президента и расположенных рядом домов. Люди забирают одежду, ценные предметы.Такая же ситуация наблюдается в районе Маззе, где десятки людей вошли в посольство Ирана и начали ломать мебель и картины."Повсюду стреляют в воздух, в центре города полный хаос", - добавил другой очевидец.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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Сирийская оппозиция заняла резиденцию Башара Асада в Дамаске
Вооруженные люди внутри президентского дворца Аш-Шааб в Дамаске. Сирийская оппозиция заняла резиденцию Башара Асада в Дамаске
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дамаск (город), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024, иран
Война в Сирии, Дамаск (город), В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Иран
Очевидцы сообщили о массовом разграблении в Дамаске

Очевидцы сообщили о массовом разграблении правительственного квартала в Дамаске

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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Правительственный квартал Дамаска подвергается массовому разграблению. Сотни людей выносят имущество из государственных учреждений и частных домов, рассказали РИА Новости очевидцы.
"Сотни людей приехали в правительственный квартал и выносят имущество из резиденции президента и государственных учреждений. Воруют все и ломают машины, припаркованные на обочине", - сказал агентству один из жителей Мальки.
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По словам собеседника агентства, боевики открыли двери резиденции президента и расположенных рядом домов. Люди забирают одежду, ценные предметы.
Такая же ситуация наблюдается в районе Маззе, где десятки людей вошли в посольство Ирана и начали ломать мебель и картины.
"Повсюду стреляют в воздух, в центре города полный хаос", - добавил другой очевидец.
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