https://ria.ru/20241208/damask-1987992788.html

Аэропорт Дамаска временно приостановил все рейсы

Аэропорт Дамаска временно приостановил все рейсы - РИА Новости, 08.12.2024

Аэропорт Дамаска временно приостановил все рейсы

Крупнейшие аэропорты Сирии - в Дамаске и Алеппо - приостановили работу до 18 и 17 декабря соответственно после захвата городов боевиками, следует из оповещения... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:58

2024-12-08T12:58

2024-12-08T13:24

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупнейшие аэропорты Сирии - в Дамаске и Алеппо - приостановили работу до 18 и 17 декабря соответственно после захвата городов боевиками, следует из оповещения NOTAM."Все рейсы из международного аэропорта Дамаска и в аэропорт приостановлены с 8 декабря до 18 декабря", - говорится в авиационном оповещении NOTAM.Аналогичное оповещение касается аэропорта Алеппо - все рейсы приостановлены до 17 декабря.Международные рейсы в последнее время выполнялись из аэропорта Дамаска, в том числе в Москву - их осуществляли авиакомпании Syrian Air и Cham Wings.Ситуация с аэропортом Латакии остается неясной, воздушная гавань в городе Камышлы на севере страны контролируется курдскими силами SDF - из нее выполнялись рейсы в Дамаск и Бейрут.Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дамаск (город), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024