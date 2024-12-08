Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Дамаска временно приостановил все рейсы - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
12:58 08.12.2024 (обновлено: 13:24 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/damask-1987992788.html
Аэропорт Дамаска временно приостановил все рейсы
Аэропорт Дамаска временно приостановил все рейсы - РИА Новости, 08.12.2024
Аэропорт Дамаска временно приостановил все рейсы
Крупнейшие аэропорты Сирии - в Дамаске и Алеппо - приостановили работу до 18 и 17 декабря соответственно после захвата городов боевиками, следует из оповещения... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:58
2024-12-08T13:24
война в сирии
дамаск (город)
в мире
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_770dcb383ced47b188c660613cac8416.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупнейшие аэропорты Сирии - в Дамаске и Алеппо - приостановили работу до 18 и 17 декабря соответственно после захвата городов боевиками, следует из оповещения NOTAM."Все рейсы из международного аэропорта Дамаска и в аэропорт приостановлены с 8 декабря до 18 декабря", - говорится в авиационном оповещении NOTAM.Аналогичное оповещение касается аэропорта Алеппо - все рейсы приостановлены до 17 декабря.Международные рейсы в последнее время выполнялись из аэропорта Дамаска, в том числе в Москву - их осуществляли авиакомпании Syrian Air и Cham Wings.Ситуация с аэропортом Латакии остается неясной, воздушная гавань в городе Камышлы на севере страны контролируется курдскими силами SDF - из нее выполнялись рейсы в Дамаск и Бейрут.Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241208/video-1987980761.html
https://ria.ru/20241208/pentagon-1987988425.html
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_124:0:2123:1499_1920x0_80_0_0_7643a687faee2efceffc29a520938831.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дамаск (город), в мире, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, Дамаск (город), В мире, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Аэропорт Дамаска временно приостановил все рейсы

Аэропорт Дамаска приостановил все рейсы до 18 декабря

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Крупнейшие аэропорты Сирии - в Дамаске и Алеппо - приостановили работу до 18 и 17 декабря соответственно после захвата городов боевиками, следует из оповещения NOTAM.
"Все рейсы из международного аэропорта Дамаска и в аэропорт приостановлены с 8 декабря до 18 декабря", - говорится в авиационном оповещении NOTAM.
Премьер-министр Сирии покидает свой дом и направляется на переговоры с оппозицией - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
СМИ показали, как премьера Сирии ведут на встречу с вооруженной оппозицией
Вчера, 11:03
Аналогичное оповещение касается аэропорта Алеппо - все рейсы приостановлены до 17 декабря.
Международные рейсы в последнее время выполнялись из аэропорта Дамаска, в том числе в Москву - их осуществляли авиакомпании Syrian Air и Cham Wings.
Ситуация с аэропортом Латакии остается неясной, воздушная гавань в городе Камышлы на севере страны контролируется курдскими силами SDF - из нее выполнялись рейсы в Дамаск и Бейрут.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии
Вчера, 12:10
 
Война в СирииДамаск (город)В миреОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала