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По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске гуляют люди
По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске гуляют люди - РИА Новости, 08.12.2024
По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске гуляют люди
Арабские СМИ публикуют в воскресенье видеозаписи из Дамаска, где сносят памятник отцу президента Сирии Башара Асада Хафезу Асаду, по опустевшему президентскому... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:31
2024-12-08T10:31
2024-12-08T10:34
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Арабские СМИ публикуют в воскресенье видеозаписи из Дамаска, где сносят памятник отцу президента Сирии Башара Асада Хафезу Асаду, по опустевшему президентскому дворцу гуляют некие люди. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. СМИ публикуют видео с толпой, снявшей с постамента памятник Хафезу Асаду в одном из скверов в центре сирийской столицы. Также боевики и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания государственного телевидения Сирии и генштаба ВС страны, делают селфи, сидя на оставленных военными танках. Толпа свободно гуляет по президентскому дворцу в Дамаске, делает фотографии, некоторые из зашедших во дворец запечатлены за попыткой снять картины со стен. Никакой охраны на кадрах не заметно. Также боевиков сняли в районе Кафр-Сусе на юго-западе города.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987978380_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0869a94c738920f7ec262bc9edb1de15.jpg
Боевики и жители Дамаска сносят памятник отцу президента Сирии Башара Асада
Арабские СМИ публикуют в воскресенье видео из Дамаска, где сносят памятник отцу президента Сирии Башара Асада Хафезу Асаду (ролик из соцсетей), по опустевшему президентскому дворцу гуляют некие люди. Также боевики и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания государственного телевидения Сирии и генштаба ВС страны.
2024-12-08T10:31
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PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сирия, дамаск (город), хафез асад, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дамаск (город), Хафез Асад, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске гуляют люди
В Дамаске опустел президентский дворец, памятник Хафезу Асаду снесли