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По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске гуляют люди

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске гуляют люди - РИА Новости, 08.12.2024

По опустевшему президентскому дворцу в Дамаске гуляют люди

Арабские СМИ публикуют в воскресенье видеозаписи из Дамаска, где сносят памятник отцу президента Сирии Башара Асада Хафезу Асаду, по опустевшему президентскому... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T10:31

2024-12-08T10:31

2024-12-08T10:34

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Арабские СМИ публикуют в воскресенье видеозаписи из Дамаска, где сносят памятник отцу президента Сирии Башара Асада Хафезу Асаду, по опустевшему президентскому дворцу гуляют некие люди. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. СМИ публикуют видео с толпой, снявшей с постамента памятник Хафезу Асаду в одном из скверов в центре сирийской столицы. Также боевики и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания государственного телевидения Сирии и генштаба ВС страны, делают селфи, сидя на оставленных военными танках. Толпа свободно гуляет по президентскому дворцу в Дамаске, делает фотографии, некоторые из зашедших во дворец запечатлены за попыткой снять картины со стен. Никакой охраны на кадрах не заметно. Также боевиков сняли в районе Кафр-Сусе на юго-западе города.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевики и жители Дамаска сносят памятник отцу президента Сирии Башара Асада Арабские СМИ публикуют в воскресенье видео из Дамаска, где сносят памятник отцу президента Сирии Башара Асада Хафезу Асаду (ролик из соцсетей), по опустевшему президентскому дворцу гуляют некие люди. Также боевики и симпатизирующие им жители города гуляют по центральной площади Омейядов, где среди прочих расположены здания государственного телевидения Сирии и генштаба ВС страны. 2024-12-08T10:31 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, дамаск (город), хафез асад, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024