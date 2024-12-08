https://ria.ru/20241208/damask-1987971029.html

Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии

Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии

Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:26

2024-12-08T09:26

2024-12-08T12:38

в мире

дамаск (город)

сирия

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной.По их утверждению, они контролируют Дамаск. "Башар Асад свергнут, все... заключенные отпущены из тюрем", - заявили они.При этом террористы призвали боевиков не устраивать погромов.

https://ria.ru/20241208/siriya_onlayn-1987960739.html

дамаск (город)

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Обстановка на улицах Дамаска после того, как боевики сообщили о захвате города Обстановка на улицах Дамаска после того, как боевики сообщили о захвате города 2024-12-08T09:26 true PT3M21S

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в мире, дамаск (город), сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024