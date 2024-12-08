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Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
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09:26 08.12.2024 (обновлено: 12:38 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/damask-1987971029.html
Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии
Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии
Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:26
2024-12-08T12:38
в мире
дамаск (город)
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной.По их утверждению, они контролируют Дамаск. "Башар Асад свергнут, все... заключенные отпущены из тюрем", - заявили они.При этом террористы призвали боевиков не устраивать погромов.
https://ria.ru/20241208/siriya_onlayn-1987960739.html
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Обстановка на улицах Дамаска после того, как боевики сообщили о захвате города
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в мире, дамаск (город), сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Дамаск (город), Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии

Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии и свержении Асада

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной.
По их утверждению, они контролируют Дамаск. "Башар Асад свергнут, все... заключенные отпущены из тюрем", - заявили они.
При этом террористы призвали боевиков не устраивать погромов.
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях Хамы - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
ОнлайнОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж
Вчера, 06:45
 
В миреДамаск (город)СирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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