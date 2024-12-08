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Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии
Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии
Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:26
2024-12-08T09:26
2024-12-08T12:38
в мире
дамаск (город)
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башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной.По их утверждению, они контролируют Дамаск. "Башар Асад свергнут, все... заключенные отпущены из тюрем", - заявили они.При этом террористы призвали боевиков не устраивать погромов.
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Обстановка на улицах Дамаска после того, как боевики сообщили о захвате города
Обстановка на улицах Дамаска после того, как боевики сообщили о захвате города
2024-12-08T09:26
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в мире, дамаск (город), сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Дамаск (город), Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии
Вооруженная оппозиция заявила о захвате власти в Сирии и свержении Асада