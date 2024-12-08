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Посольство России в Сирии заявило о работе в штатном режиме

Посольство России в Сирии заявило о работе в штатном режиме - РИА Новости, 08.12.2024

Посольство России в Сирии заявило о работе в штатном режиме

Посольство России в Дамаске работает в штатном режиме, находясь в постоянном контакте с соотечественниками, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в САР. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T01:32

2024-12-08T01:32

2024-12-08T03:20

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обострение ситуации в сирии — 2024

хама (мухафаза)

воздушно-космические силы россии

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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Посольство России в Дамаске работает в штатном режиме, находясь в постоянном контакте с соотечественниками, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в САР."Посольство, как и прежде, работает в штатном режиме. Находимся в постоянном контакте с сирийской стороной, а также с нашими соотечественниками", - рассказал собеседник агентства.По словам дипломата, в аэропорту Дамаска по-прежнему осуществляются регулярные рейсы в Россию - два раза в неделю. "Имеющие билеты их используют и улетают, согласно расписанию. Паники нет", - добавил он.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) в четвертом по величине городе Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987946234.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987945029.html

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дамаск (город)

хама (мухафаза)

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