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Посольство России в Сирии заявило о работе в штатном режиме - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
01:32 08.12.2024 (обновлено: 03:20 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/damask-1987948098.html
Посольство России в Сирии заявило о работе в штатном режиме
Посольство России в Сирии заявило о работе в штатном режиме - РИА Новости, 08.12.2024
Посольство России в Сирии заявило о работе в штатном режиме
Посольство России в Дамаске работает в штатном режиме, находясь в постоянном контакте с соотечественниками, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в САР. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T01:32
2024-12-08T03:20
война в сирии
в мире
россия
сирия
дамаск (город)
обострение ситуации в сирии — 2024
хама (мухафаза)
воздушно-космические силы россии
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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Посольство России в Дамаске работает в штатном режиме, находясь в постоянном контакте с соотечественниками, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в САР."Посольство, как и прежде, работает в штатном режиме. Находимся в постоянном контакте с сирийской стороной, а также с нашими соотечественниками", - рассказал собеседник агентства.По словам дипломата, в аэропорту Дамаска по-прежнему осуществляются регулярные рейсы в Россию - два раза в неделю. "Имеющие билеты их используют и улетают, согласно расписанию. Паники нет", - добавил он.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) в четвертом по величине городе Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1987946234.html
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россия
сирия
дамаск (город)
хама (мухафаза)
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в мире, россия, сирия, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Хама (мухафаза), Воздушно-космические силы России
Посольство России в Сирии заявило о работе в штатном режиме

Посольство России в Дамаске заявило о работе в штатном режиме

© Фото : посольство России в ДамаскеПосол России в Дамаске Александр Ефимов
Посол России в Дамаске Александр Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : посольство России в Дамаске
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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Посольство России в Дамаске работает в штатном режиме, находясь в постоянном контакте с соотечественниками, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в САР.
"Посольство, как и прежде, работает в штатном режиме. Находимся в постоянном контакте с сирийской стороной, а также с нашими соотечественниками", - рассказал собеседник агентства.
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Участники переговоров по Сирии выпустили заявление
7 декабря, 23:46
По словам дипломата, в аэропорту Дамаска по-прежнему осуществляются регулярные рейсы в Россию - два раза в неделю. "Имеющие билеты их используют и улетают, согласно расписанию. Паники нет", - добавил он.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
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После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* (организация признана террористической и запрещена в РФ) в четвертом по величине городе Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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