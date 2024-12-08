https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1988014347.html

Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ

Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024

Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ

Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак украинских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:50

2024-12-08T15:50

2024-12-08T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

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владимир сальдо

сергей лавров

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак украинских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак противника. Эти действия демонстрируют прямое участие НАТО в конфликте и грубое нарушение международных норм безопасности", - сказал Сальдо. По его словам, обстрелы с использованием западных ракет в последние месяцы на территории Херсонской области не зафиксированы, однако их применение остается частью стратегии противника. "Террористический удар по селу Садовое 7 июня 2024 года с использованием ракет HIMARS и Storm Shadow, унесший жизни более 20 человек, остаеся трагическим напоминанием о действиях ВСУ", - отметил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html

https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины