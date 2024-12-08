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Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 08.12.2024 (обновлено: 16:07 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1988014347.html
Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ
Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024
Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ
Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак украинских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:50
2024-12-08T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
сергей лавров
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак украинских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак противника. Эти действия демонстрируют прямое участие НАТО в конфликте и грубое нарушение международных норм безопасности", - сказал Сальдо. По его словам, обстрелы с использованием западных ракет в последние месяцы на территории Херсонской области не зафиксированы, однако их применение остается частью стратегии противника. "Террористический удар по селу Садовое 7 июня 2024 года с использованием ракет HIMARS и Storm Shadow, унесший жизни более 20 человек, остаеся трагическим напоминанием о действиях ВСУ", - отметил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ

Сальдо заявил, что беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак украинских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак противника. Эти действия демонстрируют прямое участие НАТО в конфликте и грубое нарушение международных норм безопасности", - сказал Сальдо.
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По его словам, обстрелы с использованием западных ракет в последние месяцы на территории Херсонской области не зафиксированы, однако их применение остается частью стратегии противника.
«
"Террористический удар по селу Садовое 7 июня 2024 года с использованием ракет HIMARS и Storm Shadow, унесший жизни более 20 человек, остаеся трагическим напоминанием о действиях ВСУ", - отметил губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)Владимир СальдоСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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