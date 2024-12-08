https://ria.ru/20241208/bespilotniki-1988014347.html
Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ
Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024
Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ
Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак украинских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:50
2024-12-08T15:50
2024-12-08T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144112/06/1441120675_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_b0bb2e970f575b3c7deda8fb1c326680.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак украинских войск, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке и передаче данных для координации атак противника. Эти действия демонстрируют прямое участие НАТО в конфликте и грубое нарушение международных норм безопасности", - сказал Сальдо. По его словам, обстрелы с использованием западных ракет в последние месяцы на территории Херсонской области не зафиксированы, однако их применение остается частью стратегии противника. "Террористический удар по селу Садовое 7 июня 2024 года с использованием ракет HIMARS и Storm Shadow, унесший жизни более 20 человек, остаеся трагическим напоминанием о действиях ВСУ", - отметил губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987820197.html
херсонская область
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144112/06/1441120675_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c82fc7c169e01ac02ddb79247797de4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал о роли беспилотников НАТО в координации атак ВСУ
Сальдо заявил, что беспилотники стран НАТО играют ключевую роль в разведке ВСУ