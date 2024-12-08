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В Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 08.12.2024 (обновлено: 07:26 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/bespilotnik-1987958506.html
В Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника
В Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 08.12.2024
В Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника
Два беспилотника уничтожены в районе Новошахтинска Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, разбиты стекла в магазинах, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T05:30
2024-12-08T07:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ростовская область
юрий слюсарь
новошахтинск
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены в районе Новошахтинска Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, разбиты стекла в магазинах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."В районе Новошахтинска уничтожено два БПЛА. Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют", — написал он в своем Telegram-канале.Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку, добавил Слюсарь.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241207/bespilotnik-1987919661.html
ростовская область
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вооруженные силы украины, ростовская область, юрий слюсарь , новошахтинск, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Новошахтинск, Происшествия
В Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника

ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Новошахтинска

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Два беспилотника уничтожены в районе Новошахтинска Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, разбиты стекла в магазинах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«
"В районе Новошахтинска уничтожено два БПЛА. Из-за падения одного из них разбиты стекла в магазинах. По первой информации, пострадавших нет, следы возгорания отсутствуют", — написал он в своем Telegram-канале.
Силы и средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку, добавил Слюсарь.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРостовская областьЮрий СлюсарьНовошахтинскПроисшествия
 
 
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