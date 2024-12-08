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Байден обвинил некоторые группировки в Сирии в терроризме
Байден обвинил некоторые группировки в Сирии в терроризме - РИА Новости, 08.12.2024
Байден обвинил некоторые группировки в Сирии в терроризме
Президент США Джо Байден заявил, что у некоторых группировок в Сирии в "послужном списке" терроризм и нарушения прав человека. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T21:52
2024-12-08T21:52
2024-12-08T22:07
обострение ситуации в сирии — 2024
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что у некоторых группировок в Сирии в "послужном списке" терроризм и нарушения прав человека."Некоторые группировки, которые свергли Асада, имеют в своем мрачном послужном списке терроризм и нарушение прав человека. Мы замечаем заявления лидеров этих группировок в последние дни, сейчас они говорят правильные вещи, но как только у них будет больше ответственности, мы будем оценивать не только их слова, но и действия", - сказал Байден в Белом доме.Как заявил Байден, США будут в своем подходе к ситуации полагаться на "силу".Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, сша, джо байден, война в сирии
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, США, Джо Байден, Война в Сирии
Байден обвинил некоторые группировки в Сирии в терроризме
Байден: у некоторых группировок в Сирии в послужном списке терроризм