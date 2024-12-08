https://ria.ru/20241208/bayden-1988052789.html

Байден обвинил некоторые группировки в Сирии в терроризме

Байден обвинил некоторые группировки в Сирии в терроризме - РИА Новости, 08.12.2024

Байден обвинил некоторые группировки в Сирии в терроризме

Президент США Джо Байден заявил, что у некоторых группировок в Сирии в "послужном списке" терроризм и нарушения прав человека. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T21:52

2024-12-08T21:52

2024-12-08T22:07

обострение ситуации в сирии — 2024

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что у некоторых группировок в Сирии в "послужном списке" терроризм и нарушения прав человека."Некоторые группировки, которые свергли Асада, имеют в своем мрачном послужном списке терроризм и нарушение прав человека. Мы замечаем заявления лидеров этих группировок в последние дни, сейчас они говорят правильные вещи, но как только у них будет больше ответственности, мы будем оценивать не только их слова, но и действия", - сказал Байден в Белом доме.Как заявил Байден, США будут в своем подходе к ситуации полагаться на "силу".Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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