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В СК рассказали о расследовании хищения средств на компенсации за ранения - РИА Новости, 08.12.2024
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17:02 08.12.2024 (обновлено: 18:03 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/bastrykin-1988021247.html
В СК рассказали о расследовании хищения средств на компенсации за ранения
В СК рассказали о расследовании хищения средств на компенсации за ранения - РИА Новости, 08.12.2024
В СК рассказали о расследовании хищения средств на компенсации за ранения
Шесть офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив более 240 миллионов рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:02
2024-12-08T18:03
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Шесть офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив более 240 миллионов рублей, рассказал РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос о расследовании хищений средств, предназначенных на компенсации военным. "Шесть офицеров, в том числе из органов военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 миллионов рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности", - сказал Бастрыкин. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон, украина
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Украина
В СК рассказали о расследовании хищения средств на компенсации за ранения

Бастрыкин: шесть офицеров подделали ранения 45 военных и украли 240 млн руб

© Фото : предоставлено СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : предоставлено СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Шесть офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив более 240 миллионов рублей, рассказал РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос о расследовании хищений средств, предназначенных на компенсации военным.
"Шесть офицеров, в том числе из органов военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 миллионов рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности", - сказал Бастрыкин.
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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