https://ria.ru/20241208/bastrykin-1988021247.html

В СК рассказали о расследовании хищения средств на компенсации за ранения

В СК рассказали о расследовании хищения средств на компенсации за ранения - РИА Новости, 08.12.2024

В СК рассказали о расследовании хищения средств на компенсации за ранения

Шесть офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив более 240 миллионов рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:02

2024-12-08T17:02

2024-12-08T18:03

происшествия

россия

александр бастрыкин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Шесть офицеров, в том числе из военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив более 240 миллионов рублей, рассказал РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, отвечая на вопрос о расследовании хищений средств, предназначенных на компенсации военным. "Шесть офицеров, в том числе из органов военной полиции, организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 миллионов рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности", - сказал Бастрыкин. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20241208/nikonov-1987963824.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон, украина