https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987959852.html

У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей

У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.12.2024

У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей

У коррупционеров арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей в 2024 году в рамках расследования уголовных дел СК РФ, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T06:17

2024-12-08T06:17

2024-12-08T06:17

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

оон

происшествия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. У коррупционеров арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей в 2024 году в рамках расследования уголовных дел СК РФ, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Хотел бы отметить, что нашим следователям удалось возместить ущерб более чем на 4,9 миллиарда рублей. Кроме этого, был наложен арест на имущество коррупционеров на сумму 18,5 миллиарда рублей", - сказал он. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987956496.html

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон, происшествия