https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987959852.html
У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей
У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.12.2024
У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей
У коррупционеров арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей в 2024 году в рамках расследования уголовных дел СК РФ, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T06:17
2024-12-08T06:17
2024-12-08T06:17
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оон
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113827_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_eef523b41b0e33e1a317ba2c0704de67.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. У коррупционеров арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей в 2024 году в рамках расследования уголовных дел СК РФ, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Хотел бы отметить, что нашим следователям удалось возместить ущерб более чем на 4,9 миллиарда рублей. Кроме этого, был наложен арест на имущество коррупционеров на сумму 18,5 миллиарда рублей", - сказал он. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987956496.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d9dba9b17f35b0c4b81f99a88eaebae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон, происшествия
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Происшествия
У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей
Бастрыкин: у коррупционеров в РФ арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей