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У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.12.2024
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06:17 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987959852.html
У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей
У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.12.2024
У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей
У коррупционеров арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей в 2024 году в рамках расследования уголовных дел СК РФ, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T06:17
2024-12-08T06:17
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оон
происшествия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. У коррупционеров арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей в 2024 году в рамках расследования уголовных дел СК РФ, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Хотел бы отметить, что нашим следователям удалось возместить ущерб более чем на 4,9 миллиарда рублей. Кроме этого, был наложен арест на имущество коррупционеров на сумму 18,5 миллиарда рублей", - сказал он. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон, происшествия
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН, Происшествия
У коррупционеров в России арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей

Бастрыкин: у коррупционеров в РФ арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. У коррупционеров арестовали имущество на 18,5 миллиарда рублей в 2024 году в рамках расследования уголовных дел СК РФ, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Хотел бы отметить, что нашим следователям удалось возместить ущерб более чем на 4,9 миллиарда рублей. Кроме этого, был наложен арест на имущество коррупционеров на сумму 18,5 миллиарда рублей", - сказал он.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Ущерб от коррупции в России в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей
Вчера, 04:33
Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
 
РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ООНПроисшествия
 
 
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