https://ria.ru/20241208/bastrykin-1987956496.html
Ущерб от коррупции в России в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей
Ущерб от коррупции в России в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 08.12.2024
Ущерб от коррупции в России в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей
Ущерб от коррупции, установленный СК РФ, в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей, это немногим меньше, чем за тот же период 2023 года, рассказал в интервью... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T04:33
2024-12-08T04:33
2024-12-08T04:33
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4878da1381c7c68b1ba97d30b05898ed.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ущерб от коррупции, установленный СК РФ, в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей, это немногим меньше, чем за тот же период 2023 года, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "По уголовным делам Следственного комитета за девять месяцев 2024 года установлен размер причиненного ущерба от коррупционных преступлений на сумму 14,2 миллиарда рублей, за тот же период прошлого (2023 - ред.) года – более 15,9 миллиарда рублей", - сказал Бастрыкин. Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20241018/sk-1978644266.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_4bbbda0b4cf32ed36c4893d2f3eaadfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), оон
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
Ущерб от коррупции в России в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей
Бастрыкин: ущерб от коррупции в РФ в 2024 году составил 14,2 миллиарда рублей