Байден обсудит события в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке
Белый дом: Байден в ближайшие дни обсудит Сирию с коллегами на Ближнем Востоке
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит случившееся в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом.
"Президент поговорит с лидерами региона в ближайшие дни. Высокопоставленные чиновники США будут в регионе", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
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США будут защищать страны региона от угроз со стороны Сирии в переходный период, если они возникнут, заявил чиновник. Аналогичное заявление ранее сделал Байден.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
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