Рейтинг@Mail.ru
Байден обсудит события в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
23:18 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/bajden-1988058762.html
Байден обсудит события в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке
Байден обсудит события в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.12.2024
Байден обсудит события в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден обсудит случившееся в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T23:18
2024-12-08T23:18
война в сирии
в мире
россия
москва
сирия
джо байден
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7e1a66a4ed0dbe28bf353c20091a9f2.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит случившееся в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом. "Президент поговорит с лидерами региона в ближайшие дни. Высокопоставленные чиновники США будут в регионе", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации. США будут защищать страны региона от угроз со стороны Сирии в переходный период, если они возникнут, заявил чиновник. Аналогичное заявление ранее сделал Байден. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
россия
москва
сирия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784762253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65d2584b01a3ee6340ca366a11f66d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сирия, джо байден, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, ближний восток
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Джо Байден, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Ближний Восток
Байден обсудит события в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке

Белый дом: Байден в ближайшие дни обсудит Сирию с коллегами на Ближнем Востоке

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит случившееся в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом.
"Президент поговорит с лидерами региона в ближайшие дни. Высокопоставленные чиновники США будут в регионе", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
США будут защищать страны региона от угроз со стороны Сирии в переходный период, если они возникнут, заявил чиновник. Аналогичное заявление ранее сделал Байден.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
Вчера, 15:18
 
Война в СирииВ миреРоссияМоскваСирияДжо БайденБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Ближний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала