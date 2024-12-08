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Байден обсудит события в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке

Байден обсудит события в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.12.2024

Байден обсудит события в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден обсудит случившееся в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T23:18

2024-12-08T23:18

2024-12-08T23:18

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит случившееся в Сирии с коллегами на Ближнем Востоке, сообщил Белый дом. "Президент поговорит с лидерами региона в ближайшие дни. Высокопоставленные чиновники США будут в регионе", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации. США будут защищать страны региона от угроз со стороны Сирии в переходный период, если они возникнут, заявил чиновник. Аналогичное заявление ранее сделал Байден. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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