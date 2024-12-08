https://ria.ru/20241208/bajden-1987980600.html

Власти США запретили поддерживать контакты с Россией, заявил экс-военный

Власти США запретили поддерживать контакты с Россией, заявил экс-военный - РИА Новости, 08.12.2024

Власти США запретили поддерживать контакты с Россией, заявил экс-военный

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена запретила поддерживать контакты с Россией, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:01

2024-12-08T11:01

2024-12-08T15:40

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вашингтон (штат)

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена запретила поддерживать контакты с Россией, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в Национальном клубе печати в Вашингтоне. "Существует распоряжение администрации Байдена, что никто не общается с Россией. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить и которое важно, — это министр обороны Ллойд Остин, у которого есть канал с его коллегой или кем-то вроде него в России", — отметил он на конференции, посвященной недопущению ядерной войны. Уилекрсон добавил, что время от времени такие переговоры ведутся, а также есть возможность использовать этот канал в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20241117/oruzhie-1984186747.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), джо байден, ллойд остин