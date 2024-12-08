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Власти США запретили поддерживать контакты с Россией, заявил экс-военный - РИА Новости, 08.12.2024
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11:01 08.12.2024 (обновлено: 15:40 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/bajden-1987980600.html
Власти США запретили поддерживать контакты с Россией, заявил экс-военный
Власти США запретили поддерживать контакты с Россией, заявил экс-военный - РИА Новости, 08.12.2024
Власти США запретили поддерживать контакты с Россией, заявил экс-военный
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена запретила поддерживать контакты с Россией, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:01
2024-12-08T15:40
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
джо байден
ллойд остин
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена запретила поддерживать контакты с Россией, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в Национальном клубе печати в Вашингтоне. "Существует распоряжение администрации Байдена, что никто не общается с Россией. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить и которое важно, — это министр обороны Ллойд Остин, у которого есть канал с его коллегой или кем-то вроде него в России", — отметил он на конференции, посвященной недопущению ядерной войны. Уилекрсон добавил, что время от времени такие переговоры ведутся, а также есть возможность использовать этот канал в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), джо байден, ллойд остин
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Ллойд Остин
Власти США запретили поддерживать контакты с Россией, заявил экс-военный

Полковник ВС США Уилкерсон: Байден запретил поддерживать контакты с Россией

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена запретила поддерживать контакты с Россией, заявил полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон в Национальном клубе печати в Вашингтоне.
«
"Существует распоряжение администрации Байдена, что никто не общается с Россией. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить и которое важно, — это министр обороны Ллойд Остин, у которого есть канал с его коллегой или кем-то вроде него в России", — отметил он на конференции, посвященной недопущению ядерной войны.
Уилекрсон добавил, что время от времени такие переговоры ведутся, а также есть возможность использовать этот канал в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Джо БайденЛлойд Остин
 
 
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