https://ria.ru/20241208/axios-1987978033.html
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского в Париже
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского в Париже - РИА Новости, 08.12.2024
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского в Париже
Будущий президент США Дональд Трамп изначально не хотел встречаться с Владимиром Зеленским в Париже, пишет Axios. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:29
2024-12-08T10:29
2024-12-08T15:21
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп изначально не хотел встречаться с Владимиром Зеленским в Париже, пишет Axios."Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился", — отмечается в материале.Как указали журналисты, американского политика заставил передумать президент Франции Эммануэль Макрон, который в дни перед встречей убеждал Трампа согласиться на встречу с Зеленским.В воскресенье издание New York Post сообщило, что Трамп вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время трехсторонней встречи в Париже по случаю открытия собора Парижской Богоматери.В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
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в мире, париж, сша, франция, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, выборы президента сша — 2024
В мире, Париж, США, Франция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского в Париже
Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже