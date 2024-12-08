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СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского в Париже - РИА Новости, 08.12.2024
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10:29 08.12.2024 (обновлено: 15:21 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/axios-1987978033.html
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского в Париже
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского в Париже - РИА Новости, 08.12.2024
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского в Париже
Будущий президент США Дональд Трамп изначально не хотел встречаться с Владимиром Зеленским в Париже, пишет Axios. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:29
2024-12-08T15:21
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп изначально не хотел встречаться с Владимиром Зеленским в Париже, пишет Axios.&quot;Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился&quot;, — отмечается в материале.Как указали журналисты, американского политика заставил передумать президент Франции Эммануэль Макрон, который в дни перед встречей убеждал Трампа согласиться на встречу с Зеленским.В воскресенье издание New York Post сообщило, что Трамп вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время трехсторонней встречи в Париже по случаю открытия собора Парижской Богоматери.В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
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в мире, париж, сша, франция, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, выборы президента сша — 2024
В мире, Париж, США, Франция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Выборы президента США — 2024
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского в Париже

Axios: Трамп не хотел встречаться с Зеленским в Париже

© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Будущий президент США Дональд Трамп изначально не хотел встречаться с Владимиром Зеленским в Париже, пишет Axios.
«

"Один из источников сообщил, что поначалу Трамп не хотел проводить встречу, но в итоге согласился", — отмечается в материале.

Как указали журналисты, американского политика заставил передумать президент Франции Эммануэль Макрон, который в дни перед встречей убеждал Трампа согласиться на встречу с Зеленским.
В воскресенье издание New York Post сообщило, что Трамп вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время трехсторонней встречи в Париже по случаю открытия собора Парижской Богоматери.
В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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