Рейтинг@Mail.ru
США хотят привлечь Асада к ответственности - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
23:10 08.12.2024 (обновлено: 23:17 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/asad-1988058101.html
США хотят привлечь Асада к ответственности
США хотят привлечь Асада к ответственности - РИА Новости, 08.12.2024
США хотят привлечь Асада к ответственности
США через подходящие каналы будут поднимать вопрос привлечения к ответственности ушедшего с поста сирийского лидера Башара Асада, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T23:10
2024-12-08T23:17
война в сирии
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
джо байден
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858248850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21a5aea9f156338782441027687f9a1a.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США через подходящие каналы будут поднимать вопрос привлечения к ответственности ушедшего с поста сирийского лидера Башара Асада, сообщил Белый дом. "Я видел информацию о том, что Россия дала политическое убежище Асаду… Я думаю, что вопрос ответственности мы продолжим поднимать через подходящие каналы", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации. Президент США Джо Байден ранее заявил, что "Асада следует привлечь к ответственности". Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241208/bajden-1988054185.html
россия
москва
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858248850_404:0:1844:1080_1920x0_80_0_0_ff0daedc78d77ea53d78a66e69c9cb35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сирия, башар асад, джо байден, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Джо Байден, Обострение ситуации в Сирии — 2024
США хотят привлечь Асада к ответственности

Белый дом: США будут поднимать вопрос о привлечении к ответственности Асада

© РИА НовостиБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости
Башар Асад. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США через подходящие каналы будут поднимать вопрос привлечения к ответственности ушедшего с поста сирийского лидера Башара Асада, сообщил Белый дом.
«
"Я видел информацию о том, что Россия дала политическое убежище Асаду… Я думаю, что вопрос ответственности мы продолжим поднимать через подходящие каналы", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
Вчера, 09:52
Президент США Джо Байден ранее заявил, что "Асада следует привлечь к ответственности".
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Байден считает, что ситуацией в Сирии могут воспользоваться террористы
Вчера, 22:11
 
Война в СирииВ миреРоссияМоскваСирияБашар АсадДжо БайденОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала