США хотят привлечь Асада к ответственности
Белый дом: США будут поднимать вопрос о привлечении к ответственности Асада
Башар Асад. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США через подходящие каналы будут поднимать вопрос привлечения к ответственности ушедшего с поста сирийского лидера Башара Асада, сообщил Белый дом.
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"Я видел информацию о том, что Россия дала политическое убежище Асаду… Я думаю, что вопрос ответственности мы продолжим поднимать через подходящие каналы", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
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Президент США Джо Байден ранее заявил, что "Асада следует привлечь к ответственности".
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.