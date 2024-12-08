https://ria.ru/20241208/asad-1988058101.html

США хотят привлечь Асада к ответственности

США хотят привлечь Асада к ответственности - РИА Новости, 08.12.2024

США хотят привлечь Асада к ответственности

США через подходящие каналы будут поднимать вопрос привлечения к ответственности ушедшего с поста сирийского лидера Башара Асада, сообщил Белый дом. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T23:10

2024-12-08T23:10

2024-12-08T23:17

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США через подходящие каналы будут поднимать вопрос привлечения к ответственности ушедшего с поста сирийского лидера Башара Асада, сообщил Белый дом. "Я видел информацию о том, что Россия дала политическое убежище Асаду… Я думаю, что вопрос ответственности мы продолжим поднимать через подходящие каналы", - сказал высокопоставленный представитель американской администрации. Президент США Джо Байден ранее заявил, что "Асада следует привлечь к ответственности". Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, сирия, башар асад, джо байден, обострение ситуации в сирии — 2024