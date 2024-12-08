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Асад прибыл в Москву - РИА Новости, 08.12.2024
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20:48 08.12.2024 (обновлено: 21:51 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/asad-1988046832.html
Асад прибыл в Москву
Асад прибыл в Москву - РИА Новости, 08.12.2024
Асад прибыл в Москву
Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище по соображениям гуманитарного характера,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:48
2024-12-08T21:51
москва
сирия
россия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище по соображениям гуманитарного характера, сообщил источник в Кремле РИА Новости."Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", — сказал собеседник агентства.По словам источника, Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Кроме того, Россия считает необходимым возобновление переговоров под эгидой ООН."Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии", — добавил собеседник.Источник в Кремле подчеркнул, что Россия надеется на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между РФ и Сирией.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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москва, сирия, россия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии, оон, в мире
Москва, Сирия, Россия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии, ООН, В мире
Асад прибыл в Москву

Асад с членами семьи прибыл в Москву

© РИА НовостиБашар Асад
Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости
Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище по соображениям гуманитарного характера, сообщил источник в Кремле РИА Новости.
"Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", — сказал собеседник агентства.
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Вчера, 15:18
По словам источника, Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Кроме того, Россия считает необходимым возобновление переговоров под эгидой ООН.
"Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии", — добавил собеседник.
Источник в Кремле подчеркнул, что Россия надеется на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между РФ и Сирией.
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Вчера, 18:42
 
МоскваСирияРоссияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Война в СирииООНВ мире
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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