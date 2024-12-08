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Асад прибыл в Москву
Асад прибыл в Москву - РИА Новости, 08.12.2024
Асад прибыл в Москву
Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище по соображениям гуманитарного характера,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:48
2024-12-08T20:48
2024-12-08T21:51
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище по соображениям гуманитарного характера, сообщил источник в Кремле РИА Новости."Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", — сказал собеседник агентства.По словам источника, Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Кроме того, Россия считает необходимым возобновление переговоров под эгидой ООН."Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии", — добавил собеседник.Источник в Кремле подчеркнул, что Россия надеется на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между РФ и Сирией.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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Москва, Сирия, Россия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии, ООН, В мире