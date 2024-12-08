https://ria.ru/20241208/asad-1988003265.html

Асад покинул Сирию

Асад покинул Сирию - РИА Новости, 08.12.2024

Асад покинул Сирию

Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:34

2024-12-08T14:34

2024-12-08T21:07

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала, сообщили в МИД РФ в Telegram-канале."В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала", - говорится в сообщении МИД России.Также подчеркивается, что российская сторона с крайней озабоченностью следит за драматическими сирийскими событиями.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241208/siriya-1988002998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024