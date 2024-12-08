Асад покинул Сирию
Асад покинул президентский пост и уехал из Сирии
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала, сообщили в МИД РФ в Telegram-канале.
"В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала", - говорится в сообщении МИД России.
Также подчеркивается, что российская сторона с крайней озабоченностью следит за драматическими сирийскими событиями.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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