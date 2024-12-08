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Асад покинул Сирию - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
14:34 08.12.2024 (обновлено: 21:07 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/asad-1988003265.html
Асад покинул Сирию
Асад покинул Сирию - РИА Новости, 08.12.2024
Асад покинул Сирию
Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:34
2024-12-08T21:07
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала, сообщили в МИД РФ в Telegram-канале."В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала", - говорится в сообщении МИД России.Также подчеркивается, что российская сторона с крайней озабоченностью следит за драматическими сирийскими событиями.Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Асад покинул Сирию

Асад покинул президентский пост и уехал из Сирии

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала, сообщили в МИД РФ в Telegram-канале.
"В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Россия в этих переговорах не участвовала", - говорится в сообщении МИД России.
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Также подчеркивается, что российская сторона с крайней озабоченностью следит за драматическими сирийскими событиями.
Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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