https://ria.ru/20241208/asad-1987970595.html

Премьер Сирии заявил, что не знает, где находится Асад

Премьер Сирии заявил, что не знает, где находится Асад - РИА Новости, 08.12.2024

Премьер Сирии заявил, что не знает, где находится Асад

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил по телефону телеканалу Al-Arabiya, что не в курсе местонахождения президента страны и министра обороны. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:22

2024-12-08T09:22

2024-12-08T09:38

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил по телефону телеканалу Al-Arabiya, что не в курсе местонахождения президента страны и министра обороны."У меня нет информации о том, где сейчас президент Башар Асад и министр обороны Али Аббас", - заявил аль-Джаляли.Он добавил, что общался с президентом Башаром Асадом в последний раз в субботу вечером."В последний раз мы общались вчера вечером, я его оповестил о ситуации", - заявил аль-Джаляли.По его словам, последнее, что сказал Асад в ответ на это, было "посмотрим завтра".Аль-Джаляли также заявил, что он с частью министров остается в стране."Я остаюсь в Дамаске, принял принципиальное решение не уезжать. Также в Сирии остаются 18 министров, я смог связаться как минимум с половиной из них", - заявил аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya.К эфиру позже присоединился министр связи Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987962662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024