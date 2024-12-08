https://ria.ru/20241208/asad-1987970595.html
Премьер Сирии заявил, что не знает, где находится Асад
Премьер Сирии заявил, что не знает, где находится Асад - РИА Новости, 08.12.2024
Премьер Сирии заявил, что не знает, где находится Асад
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил по телефону телеканалу Al-Arabiya, что не в курсе местонахождения президента страны и министра обороны. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:22
2024-12-08T09:22
2024-12-08T09:38
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил по телефону телеканалу Al-Arabiya, что не в курсе местонахождения президента страны и министра обороны."У меня нет информации о том, где сейчас президент Башар Асад и министр обороны Али Аббас", - заявил аль-Джаляли.Он добавил, что общался с президентом Башаром Асадом в последний раз в субботу вечером."В последний раз мы общались вчера вечером, я его оповестил о ситуации", - заявил аль-Джаляли.По его словам, последнее, что сказал Асад в ответ на это, было "посмотрим завтра".Аль-Джаляли также заявил, что он с частью министров остается в стране."Я остаюсь в Дамаске, принял принципиальное решение не уезжать. Также в Сирии остаются 18 министров, я смог связаться как минимум с половиной из них", - заявил аль-Джаляли по телефону телеканалу Al-Arabiya.К эфиру позже присоединился министр связи Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987962662.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Премьер Сирии заявил, что не знает, где находится Асад
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