https://ria.ru/20241208/aleppo-1988046446.html

Жительница Алеппо рассказала о ситуации в городе

Жительница Алеппо рассказала о ситуации в городе - РИА Новости, 08.12.2024

Жительница Алеппо рассказала о ситуации в городе

Жизнь в Алеппо, втором по величине городе Сирии, постепенно налаживается после захвата оппозицией, главной проблемой остается отсутствие денег у населения,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T20:43

2024-12-08T20:43

2024-12-08T21:54

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обострение ситуации в сирии — 2024

война в сирии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Жизнь в Алеппо, втором по величине городе Сирии, постепенно налаживается после захвата оппозицией, главной проблемой остается отсутствие денег у населения, рассказала РИА Новости местная жительница. "В Алеппо очень даже все цивилизованно происходит. И мусор убирается, и город весь помыли-почистили", - рассказала РИА Новости местная жительница. Местные жители отнеслись к таким переменам благосклонно. Однако проблемой остается отсутствие у жителей стабильной работы и дохода. "Единственная проблема - деньги. Все очень дорого... Доллар очень сильно поднялся. До этого он был 15 тысяч (сирийских фунтов за доллар), сейчас он 50 тысяч. Золото очень сильно поднялось, грамм - 3 миллиона уже", - рассказала жительница. По ее словам, население живет, расходуя сбережения в долларах, турецких лирах и золоте, при этом сирийские фунты принимают не во всех магазинах. "Остальные пытаются где-то что-то урвать, ограбить. Но полиция работает. Алеппо в этом плане в более выгодном положении находится (чем другие захваченные оппозицией города) - с него начали, прошли, пробежали по нему, и пошли дальше. Он остался более-менее (в тылу и целым)", - рассказала местная жительница. Обстановка в городе остается спокойной, несмотря на то, что в руки местных жителей попало большое количество оружия, брошенного сирийской армией. Интересно, что район Аш-Рафия, где живут курды, взяли под охрану представители курдских отрядов, не имеющие отношение к вооруженной оппозиции. "Они поставили своих снайперов вокруг района, чтобы к ним никто не зашёл", - рассказала она. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/latakija-1987999511.html

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https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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в мире, сирия, алеппо, россия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии