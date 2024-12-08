https://ria.ru/20241208/aleppo-1988027776.html

Курды заявили об отражении атак протурецких сил в Алеппо

Курды заявили об отражении атак протурецких сил в Алеппо - РИА Новости, 08.12.2024

Курды заявили об отражении атак протурецких сил в Алеппо

Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что продолжают отражать атаки протурецких сил на город Манбидж и его окрестности в... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T18:04

2024-12-08T18:04

2024-12-08T18:04

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обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 8 дек - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что продолжают отражать атаки протурецких сил на город Манбидж и его окрестности в провинции Алеппо на севере Сирии. Ранее турецкое госагентство Anadolu со ссылкой на источники в органах безопасности сообщило, что поддерживаемая Турцией оппозиционная "Сирийская национальная армия" движется к удерживаемому курдскими отрядами SDF Манбиджу, контролирует 80% района. "Бойцы военных советов Манбиджа и Эль-Баба продолжают отражать атаки наемников турецкой оккупации на город Манбидж и окрестности, в рядах наемников – десятки погибших и раненых", - сообщается в заявлении SDF. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

https://ria.ru/20241208/asad-1988003265.html

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в мире, сирия, россия, алеппо, башар асад, сирийские демократические силы, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии