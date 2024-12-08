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В Москве прошел предпремьерный показ фильма про СВО "Алдан" - РИА Новости, 08.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:57 08.12.2024 (обновлено: 20:00 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/aldan-1988031348.html
В Москве прошел предпремьерный показ фильма про СВО "Алдан"
В Москве прошел предпремьерный показ фильма про СВО "Алдан" - РИА Новости, 08.12.2024
В Москве прошел предпремьерный показ фильма про СВО "Алдан"
Предпремьерный показ фильма "Алдан" о подвигах якутского добровольца в зоне специальной военной операции прошел в национальном центре "Россия" в Москве,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:57
2024-12-08T20:00
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Предпремьерный показ фильма "Алдан" о подвигах якутского добровольца в зоне специальной военной операции прошел в национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Перед показом гости мероприятия, представители "Народного фронта", жены военнослужащих и юнармейцы написали на флагах пожелания и теплые слова для российских бойцов. У каждого желающего была возможность написать письмо солдату, которое затем отправят на фронт. &quot;Этот фильм создан напрямую с Запорожской областью и Якутией. На встрече с Евгением Витальевичем Балицким поддержан президентом (России Владимиром Путиным). И сейчас, конечно, очень большое волнение, как пройдет наша предпремьера&quot;, — сказал журналистам перед показом режиссер фильма Дмитрий Кольцов."Алдан" — это первый в России фильм про спецоперацию, а также первый межрегиональный проект про СВО. На премьере присутствовали глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, а также актеры фильма Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев, Джефф Монсон и прототип главного героя — Николай Потапов, заместитель командира медицинского взвода, военный врач 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, кавалер ордена Мужества. Режиссер добавил, что фильм планируется выпустить на экраны 24 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20241128/film-1986326854.html
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Предпремьерный показ первого художественного фильма про СВО "Алдан" в Москве
Кинокартина создана совместно Якутией и Запорожской областью. В основу фильма легли реальные события. Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил, что доложит Путину о процессе создания фильма, так как президент "принял активное участие в том, чтобы это состоялось".
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запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, айсен николаев, москва, иван охлобыстин
Культура, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Айсен Николаев, Москва, Иван Охлобыстин
В Москве прошел предпремьерный показ фильма про СВО "Алдан"

В Москве в центре "Россия" прошел предпремьерный показ фильма про СВО "Алдан"

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Предпремьерный показ фильма "Алдан" о подвигах якутского добровольца в зоне специальной военной операции прошел в национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Перед показом гости мероприятия, представители "Народного фронта", жены военнослужащих и юнармейцы написали на флагах пожелания и теплые слова для российских бойцов. У каждого желающего была возможность написать письмо солдату, которое затем отправят на фронт.
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"Этот фильм создан напрямую с Запорожской областью и Якутией. На встрече с Евгением Витальевичем Балицким поддержан президентом (России Владимиром Путиным). И сейчас, конечно, очень большое волнение, как пройдет наша предпремьера", — сказал журналистам перед показом режиссер фильма Дмитрий Кольцов.

"Алдан" — это первый в России фильм про спецоперацию, а также первый межрегиональный проект про СВО. На премьере присутствовали глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, а также актеры фильма Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев, Джефф Монсон и прототип главного героя — Николай Потапов, заместитель командира медицинского взвода, военный врач 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, кавалер ордена Мужества.
Режиссер добавил, что фильм планируется выпустить на экраны 24 февраля 2025 года.
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