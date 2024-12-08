https://ria.ru/20241208/aldan-1988031348.html

В Москве прошел предпремьерный показ фильма про СВО "Алдан"

В Москве прошел предпремьерный показ фильма про СВО "Алдан" - РИА Новости, 08.12.2024

В Москве прошел предпремьерный показ фильма про СВО "Алдан"

Предпремьерный показ фильма "Алдан" о подвигах якутского добровольца в зоне специальной военной операции прошел в национальном центре "Россия" в Москве,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T18:57

2024-12-08T18:57

2024-12-08T20:00

культура

запорожская область

россия

евгений балицкий

владимир путин

айсен николаев

москва

иван охлобыстин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988042616_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3386afb51ecebdb0bdbcdeb2087cac22.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Предпремьерный показ фильма "Алдан" о подвигах якутского добровольца в зоне специальной военной операции прошел в национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Перед показом гости мероприятия, представители "Народного фронта", жены военнослужащих и юнармейцы написали на флагах пожелания и теплые слова для российских бойцов. У каждого желающего была возможность написать письмо солдату, которое затем отправят на фронт. "Этот фильм создан напрямую с Запорожской областью и Якутией. На встрече с Евгением Витальевичем Балицким поддержан президентом (России Владимиром Путиным). И сейчас, конечно, очень большое волнение, как пройдет наша предпремьера", — сказал журналистам перед показом режиссер фильма Дмитрий Кольцов."Алдан" — это первый в России фильм про спецоперацию, а также первый межрегиональный проект про СВО. На премьере присутствовали глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, а также актеры фильма Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев, Джефф Монсон и прототип главного героя — Николай Потапов, заместитель командира медицинского взвода, военный врач 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, кавалер ордена Мужества. Режиссер добавил, что фильм планируется выпустить на экраны 24 февраля 2025 года.

https://ria.ru/20241128/film-1986326854.html

https://ria.ru/20241111/film-1982985073.html

запорожская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предпремьерный показ первого художественного фильма про СВО "Алдан" в Москве Кинокартина создана совместно Якутией и Запорожской областью. В основу фильма легли реальные события. Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил, что доложит Путину о процессе создания фильма, так как президент "принял активное участие в том, чтобы это состоялось". 2024-12-08T18:57 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, айсен николаев, москва, иван охлобыстин