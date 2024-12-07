https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987843693.html

В Тбилиси жестко высказались о Зеленском

В Тбилиси жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 07.12.2024

В Тбилиси жестко высказались о Зеленском

Решения главы киевского режима Владимира Зеленского ввести санкции против грузинских властей продиктовано тем, что он обслуживает интересы другой страны, заявил РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T02:32

2024-12-07T02:32

2024-12-07T02:33

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украина

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владимир зеленский

каха каладзе (мэр тбилиси)

ираклий кобахидзе

обсе

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Решения главы киевского режима Владимира Зеленского ввести санкции против грузинских властей продиктовано тем, что он обслуживает интересы другой страны, заявил мэр Тбилиси и один из лидеров правящей партии Грузии Каха Каладзе."Я понимаю этого человека. Никому не пожелаю оказаться в той ситуации, в которой он оказался сегодня. Сегодня он не принадлежит сам себе, не принадлежит своей семье. И что сложнее всего — он не принадлежит Украине и украинскому народу. Он служит интересам другой страны", — объяснил Каладзе на видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram*, сопроводив его субтитрами на украинском языке.Каладзе, который сам оказался включен в санкционный список Зеленского, выразил надежду на то, что жители Украины смогут разобраться в ситуации и сделают соответствующие выводы."Я уверен, что украинский народ очень скоро поймет и проанализирует все процессы, которые происходили, и при поддержке кого произошло то несчастье, которое сегодня, к сожалению, происходит на Украине", — сказал политик.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от коктейля Молотова. Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.Владимир Зеленский, отменивший на Украине президентские выборы, подписал указ о введении санкций против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Тем самым Зеленский вслед за странами Запада повторил их претензии к Тбилиси за пресечение беспорядков со стороны оппозиции, которая проиграла парламентские выборы, но не признала их итоги.Срок должностных полномочий самого Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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https://ria.ru/20241204/zakharova-1987425528.html

https://ria.ru/20241207/ssylka-1987838836.html

https://ria.ru/20241206/rada-1987795901.html

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украина

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в мире, грузия, украина, тбилиси, владимир зеленский, каха каладзе (мэр тбилиси), ираклий кобахидзе, обсе