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Нотр-Дам не защитит: Россия продиктует свои условия Западу

Нотр-Дам не защитит: Россия продиктует свои условия Западу - РИА Новости, 07.12.2024

Нотр-Дам не защитит: Россия продиктует свои условия Западу

Трое погибших и трое раненых (один из пострадавших в реанимации в тяжелом состоянии) после нападения украинских беспилотников на пункт выдачи гуманитарной... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T08:00

2024-12-07T08:00

2024-12-07T08:03

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Трое погибших и трое раненых (один из пострадавших в реанимации в тяжелом состоянии) после нападения украинских беспилотников на пункт выдачи гуманитарной помощи в городе Алешки Херсонской области. Там, где ее раздают, точно нет и быть не может ни оружия, ни солдат, значит, цель для атаки вэсэушниками сознательно выбиралась мирная. От хорошей жизни не отправишься за гуманитаркой, значит, били опять-таки сознательно по самым незащищенным.Аморальность силы, наваливающейся на беззащитных. Кажется, мы об этом уже слышали и даже читали. Впервые в европейском культурном пространстве об этом рассказал великий французский писатель и гуманист Виктор Гюго. Главные строки в романе "Собор Парижской Богоматери" — об убежище всем гонимым и всем несчастным.Россия это поняла и приняла. Главная цель СВО — в защите русских там, где их гнобили и презирали.Сегодня в Нотр-Даме — в полном противоречии с его духовным предназначением — исключительно знаменитые, богатые и абсолютно защищенные. Политики. Полсотни приглашенных лично Макроном персонажей — чтобы покрасоваться на фоне центрального нефа, знаменитых гаргулий и прочего убранства главного фасада. И чтобы обязательно в объектив большой официальной фотографии попал бы знаменитый шпиль Виолле-ле-Дюка, восстановленный один в один вместо сгоревшего оригинала. Иначе будет "нещитово" для всей этой бродячей ярмарки бесконечного тщеславия и геополитической спеси. В спектакле участвует и новоизбранный президент США Дональд Трамп.Макрон намеревался, когда приглашал эту тусовочку, попозировать на фоне святыни в сообществе таких же, как и он, неловких комедиантов и еще более бездарных политиков. История рассудила иначе.Президент Франции встречает гостей, будучи до предела ослабленным и изолированным, лишенным доверия не только избирателей, но и парламентариев, выкинувших и им назначенное правительство, и его премьера, и подготовленный этими неудачниками бюджет на помойку. Во Франции — хаос (пресса называет это "нестабильностью") и жесточайший кризис власти (определенный медийкой как "неопределенность").Если и требовалось показать отсутствие любых ценностей и опор в политическом и общественном коллективном сознании евроатлантистов, то подобрать более яркую иллюстрацию, чем празднование окончания первого этапа реставрации Нотр-Дама невозможно. Отмечают не столько восстановление собора (трудно представить, как за почти миллиард евро этого не сделать), сколько убийство русских. Мы можем по-разному относиться к понтифику, но в глубинном понимании ситуации Ватикану отказать сложно. Отсутствие папы римского, как бы ни пытались этот факт замять, будет зиять. Всеми красками все еще недовосстановленных витражей.Трамп, презирающий Макрона, в Париже не для того, чтобы любоваться отреставрированным нефом и органом, а для того, чтобы сообщить собравшимся младшим партнерам Америки, что концепция в отношении геополитического кризиса в Европе изменилась. Трамп, как бы мы ни считали его не нашим политическим героем дня, единственный, кто заметил, что "гибнут люди". Он не специфицировал, кто именно гибнет, но мы тоже в общем не готовы, несмотря на все старания евроатлантистов, разделять два народа. Поэтому исходим из того, что акула капитализма и миллиардер неожиданно оказался единственным гуманистом. И даже, если хотите, единственным гуманистом в исконном европейском, изложенным еще Гюго на страницах его романа, смысле.Москва это поняла быстрее, чем Макрон и разнообразные фон дер Ляйен, и накануне поездки Трампа в Европу еще раз обозначила свою позицию. Нравится это собравшимся в Париже на кровавое мероприятие или нет, но воспринять наши слова им лучше раньше, чем позже.Способен ли болтающийся (пока) на поверхности кризиса своей власти Макрон нашу позицию оценить? Самостоятельно вряд ли. А под давлением — почему бы и нет. Только давлением не только и не столько Трампа, а нашего продвижения на ЛБС и урегулирования ситуации (то есть окончательного очищения от террористов) в Курской области.Все то, что хозяин Елисейского дворца хотел устроить для Владимира Путина, он получил сам и практически не покидая Елисейский дворец. От изоляции в своей собственной стране вплоть до катастрофы в ее экономике и в финансах. Тут, разумеется, он будет разбираться сам в оставшиеся два года до окончания его мандата.Торжества в Нотр-Даме могут стать пиром перед началом апокалиптической зимы. И в календарном, и в метафорическом смысле. Хорошо бы собравшимся усвоить, что раз они сами этим сборищем и своими действиями лишили собор Парижской Богоматери статуса убежища, то получившими ответный русский удар они могут стать. Причем в первую очередь.

https://ria.ru/20241206/makron-1987577551.html

https://ria.ru/20241205/makron-1987580934.html

https://ria.ru/20241206/peregovory-1987644344.html

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аналитика, россия, франция, в мире, спецоперация, дональд трамп