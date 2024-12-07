https://ria.ru/20241207/zaderzhanie-1987940802.html

В Башкирии задержали предполагаемых убийц бизнесмена и его жены

В Башкирии задержали предполагаемых убийц бизнесмена и его жены - РИА Новости, 07.12.2024

В Башкирии задержали предполагаемых убийц бизнесмена и его жены

Правоохранители задержали предполагаемых убийц бизнесмена и его супруги в башкирском селе, сообщили в пресс-службе МВД по республике. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T22:55

2024-12-07T22:55

2024-12-07T22:55

происшествия

белорецкий район

иглинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

toyota corolla

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УФА, 7 дек - РИА Новости. Правоохранители задержали предполагаемых убийц бизнесмена и его супруги в башкирском селе, сообщили в пресс-службе МВД по республике. По данным пресс-службы, в пятницу в полицию Белорецкого района поступило сообщение от местного жителя об исчезновении его родственников, проживающих в селе Ишля, — 59-летнего фермера и его 56-летней супруги. Правоохранители нашли тела пропавших с признаками насильственной смерти в нескольких сотнях метров от их дома на берегу водоёма. Выяснилось, что из сейфа убитых пропали зарегистрированные два карабина, два охотничьих ружья и боеприпасы. Также пропала их автомашина Toyota. "На похищенный автомобиль была составлена ориентировка и передана всем дежурным частям, постам и патрулям на территории Башкортостана и соседних регионов. Вскоре сотрудниками Госавтоинспекции в Иглинском районе был замечен разыскиваемый автомобиль. Водитель попытался скрыться. Уходя от погони, нарушитель совершал опасные манёвры. Учитывая, что водитель создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения и не реагировал на неоднократные требования полицейских об остановке, в соответствии с Законом "О полиции" было принято решение о применении табельного оружия",- говорится в сообщении. По данным полиции, водитель попытался сбить полицейских и вновь скрыться, но съехал в кювет и совершил столкновение с ограждением. После этого инспекторы Госавтоинспекции задержали двух мужчин, один из которых в этот момент держал в руках карабин. В результате применения табельного оружия никто не пострадал. "Задержанными оказались мужчины 36 и 49 лет. Предварительно, они являлись помощниками по хозяйству потерпевших и решили похитить деньги и другие ценности. В ходе осмотра машины были обнаружены украденные ружья и патроны к ним",- добавили в ведомстве. В следственном управлении СК РФ по Башкирии сообщают, что возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту обнаружения тел супругов с признаками насильственной смерти. По информации следователей, подозреваемые в убийстве супругов - жители Свердловской и Кемеровской областей 49 и 36 лет. Они работали разнорабочими на хозяйстве у убитого мужчины, являющегося предпринимателем. Целью преступников было ограбление. "Когда хозяин дома уехал за сеном, они убили его супругу, ударив несколько раз по голове обухом топора, после чего похитили из дома два ружья, деньги и другие ценности. Когда мужчина вернулся, они застрелили его из похищенного ружья. Затем фигуранты вывезли тела потерпевших к реке, завернули их в мешки и скрылись с места преступления на автомобиле своих жертв", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240620/kaluga-1954199003.html

https://ria.ru/20241114/primore-1983691414.html

https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белорецкий район, иглинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla