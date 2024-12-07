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В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 07.12.2024
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12:17 07.12.2024 (обновлено: 12:28 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/vzryv-1987872299.html
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 07.12.2024
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди
Взрыв произошел утром в субботу в жилом доме в Гааге, под завалами могут находиться около 20 человек, пишет портал Nu.nl. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:17
2024-12-07T12:28
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ГААГА, 7 дек - РИА Новости. Взрыв произошел утром в субботу в жилом доме в Гааге, под завалами могут находиться около 20 человек, пишет портал Nu.nl. Взрыв произошел около 6:15 утра по местному времени (08:15 мск) в трехэтажном жилом доме в Гааге. После взрыва возник пожар. Четверо пострадавших были доставлены в больницу. По данным экстренных служб региона, около 20 человек могут находиться под завалами дома. На месте работают пожарные бригады, которые продолжают тушить огонь. О причинах инцидента не сообщается.
https://ria.ru/20241206/tatarstan-1987826902.html
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в мире, гаага
В мире, Гаага
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди

В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть около 20 человек

© Getty Images / Pierre CromМашина скорой помощи в Гааге
Машина скорой помощи в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Getty Images / Pierre Crom
Машина скорой помощи в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 7 дек - РИА Новости. Взрыв произошел утром в субботу в жилом доме в Гааге, под завалами могут находиться около 20 человек, пишет портал Nu.nl.
Взрыв произошел около 6:15 утра по местному времени (08:15 мск) в трехэтажном жилом доме в Гааге. После взрыва возник пожар.
Четверо пострадавших были доставлены в больницу. По данным экстренных служб региона, около 20 человек могут находиться под завалами дома. На месте работают пожарные бригады, которые продолжают тушить огонь.
О причинах инцидента не сообщается.
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