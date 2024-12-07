https://ria.ru/20241207/vzryv-1987872299.html
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 07.12.2024
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди
Взрыв произошел утром в субботу в жилом доме в Гааге, под завалами могут находиться около 20 человек, пишет портал Nu.nl. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:17
2024-12-07T12:17
2024-12-07T12:28
в мире
гаага
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987872443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06948ce78aaf68b30b9f08cad935ae1c.jpg
ГААГА, 7 дек - РИА Новости. Взрыв произошел утром в субботу в жилом доме в Гааге, под завалами могут находиться около 20 человек, пишет портал Nu.nl. Взрыв произошел около 6:15 утра по местному времени (08:15 мск) в трехэтажном жилом доме в Гааге. После взрыва возник пожар. Четверо пострадавших были доставлены в больницу. По данным экстренных служб региона, около 20 человек могут находиться под завалами дома. На месте работают пожарные бригады, которые продолжают тушить огонь. О причинах инцидента не сообщается.
https://ria.ru/20241206/tatarstan-1987826902.html
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987872443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f7bce07b7967cb4d4759c1881cd0270.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гаага
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть около 20 человек