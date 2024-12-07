https://ria.ru/20241207/vzryv-1987872299.html

В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди

В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди - РИА Новости, 07.12.2024

В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди

Взрыв произошел утром в субботу в жилом доме в Гааге, под завалами могут находиться около 20 человек, пишет портал Nu.nl. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:17

2024-12-07T12:17

2024-12-07T12:28

в мире

гаага

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987872443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_06948ce78aaf68b30b9f08cad935ae1c.jpg

ГААГА, 7 дек - РИА Новости. Взрыв произошел утром в субботу в жилом доме в Гааге, под завалами могут находиться около 20 человек, пишет портал Nu.nl. Взрыв произошел около 6:15 утра по местному времени (08:15 мск) в трехэтажном жилом доме в Гааге. После взрыва возник пожар. Четверо пострадавших были доставлены в больницу. По данным экстренных служб региона, около 20 человек могут находиться под завалами дома. На месте работают пожарные бригады, которые продолжают тушить огонь. О причинах инцидента не сообщается.

https://ria.ru/20241206/tatarstan-1987826902.html

гаага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, гаага