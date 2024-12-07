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ВС России уничтожили пять расчетов дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 07.12.2024 (обновлено: 21:18 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/vsu-1987932291.html
ВС России уничтожили пять расчетов дронов ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили пять расчетов дронов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 07.12.2024
ВС России уничтожили пять расчетов дронов ВСУ в Запорожской области
Группа российских беспилотников охотится на расчеты БПЛА украинских боевиков на запорожском направлении, за одно дежурство уничтожено 5 расчетов дронов ВСУ,... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T20:54
2024-12-07T21:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
россия
украина
запорожская область
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ТОКМАК, 7 дек - РИА Новости. Группа российских беспилотников охотится на расчеты БПЛА украинских боевиков на запорожском направлении, за одно дежурство уничтожено 5 расчетов дронов ВСУ, заявил РИА Новости разведчик ВС РФ, старший группы БПЛА с позывным "Белый". "В первую очередь... мы... стараемся охотиться именно за БПЛА-группами. Это основные "глаза", это корректировка, это обнаружение. В первую очередь мы выявляем точки, где находиться противник: БПЛА-расчеты, FPV-расчеты",- рассказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос РИА Новости, сколько удается уничтожить групп БПЛА украинских боевиков на участке линии соприкосновения в зоне ответственности группы, разведчик сообщил, что было уничтожено около двух расчетов БПЛА-разведчиков и около трех FPV-расчетов. "Они очень плотно заселили все посадки, обнаруживать их достаточно сложно, но не меньше трех уничтожено было. Оборудование и сами расчеты оставляем там, где они начинают свою работу", - пояснил "Белый".
https://ria.ru/20241207/miting-1987911885.html
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Боец спецоперации рассказывает об уничтожении 5 расчетов дронов ВСУ
Группа БПЛА на запорожском направлении за одно дежурство уничтожила 5 расчетов дронов ВСУ, рассказал РИА Новости старший группы с позывным "Белый"
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вооруженные силы рф, россия, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина, Запорожская область
ВС России уничтожили пять расчетов дронов ВСУ в Запорожской области

ВС России уничтожили пять расчетов украинских БПЛА в Запорожской области

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ТОКМАК, 7 дек - РИА Новости. Группа российских беспилотников охотится на расчеты БПЛА украинских боевиков на запорожском направлении, за одно дежурство уничтожено 5 расчетов дронов ВСУ, заявил РИА Новости разведчик ВС РФ, старший группы БПЛА с позывным "Белый".
"В первую очередь... мы... стараемся охотиться именно за БПЛА-группами. Это основные "глаза", это корректировка, это обнаружение. В первую очередь мы выявляем точки, где находиться противник: БПЛА-расчеты, FPV-расчеты",- рассказал собеседник агентства.
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На уточняющий вопрос РИА Новости, сколько удается уничтожить групп БПЛА украинских боевиков на участке линии соприкосновения в зоне ответственности группы, разведчик сообщил, что было уничтожено около двух расчетов БПЛА-разведчиков и около трех FPV-расчетов.
"Они очень плотно заселили все посадки, обнаруживать их достаточно сложно, но не меньше трех уничтожено было. Оборудование и сами расчеты оставляем там, где они начинают свою работу", - пояснил "Белый".
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