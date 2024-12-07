https://ria.ru/20241207/vsu-1987882114.html

ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток

ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток - РИА Новости, 07.12.2024

ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток

Украинская армия под Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк) начала массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа "Баба-Яга"... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:09

2024-12-07T14:09

2024-12-07T14:10

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинская армия под Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк) начала массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа "Баба-Яга" в светлое время суток, сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель". "Седьмого декабря 2024 года нашими разведчиками и наблюдателями на позициях под Дзержинском и Новгородским были зафиксированы полеты тяжелых дронов-бомбардировщиков ВСУ "Баба-Яга". Ранее противник применял их ночью, теперь они стали действовать и в светлое время суток", - сказал РИА Новости офицер с позывным "Шмель". Кадры объективного контроля, зафиксировавшие полет украинского тяжелого ночного гексакоптера "Баба-Яга" под Дзержинском, переданы в распоряжение РИА Новости.

https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html

украина

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ВСУ начали применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики в светлое время суток ВСУ под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) начали массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа "Баба-Яга" в светлое время суток, сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель" 2024-12-07T14:09 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, вооруженные силы украины