https://ria.ru/20241207/vsu-1987882114.html
ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток
ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток - РИА Новости, 07.12.2024
ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток
Украинская армия под Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк) начала массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа "Баба-Яга"... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:09
2024-12-07T14:09
2024-12-07T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987881049_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca1ba70442c7deb7d84ff66be6b8f4e1.jpg
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинская армия под Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк) начала массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа "Баба-Яга" в светлое время суток, сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель". "Седьмого декабря 2024 года нашими разведчиками и наблюдателями на позициях под Дзержинском и Новгородским были зафиксированы полеты тяжелых дронов-бомбардировщиков ВСУ "Баба-Яга". Ранее противник применял их ночью, теперь они стали действовать и в светлое время суток", - сказал РИА Новости офицер с позывным "Шмель". Кадры объективного контроля, зафиксировавшие полет украинского тяжелого ночного гексакоптера "Баба-Яга" под Дзержинском, переданы в распоряжение РИА Новости.
https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987881049_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_01dbe232b25a9cdf28565506ed22066a.jpg
ВСУ начали применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики в светлое время суток
ВСУ под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) начали массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа "Баба-Яга" в светлое время суток, сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель"
2024-12-07T14:09
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток
Офицер с позывным "Шмель": ВСУ массово начали применять дроны "Баба-Яга" днем