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ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток - РИА Новости, 07.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 07.12.2024 (обновлено: 14:10 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/vsu-1987882114.html
ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток
ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток - РИА Новости, 07.12.2024
ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток
Украинская армия под Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк) начала массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа "Баба-Яга"... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T14:09
2024-12-07T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинская армия под Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк) начала массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа "Баба-Яга" в светлое время суток, сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель". "Седьмого декабря 2024 года нашими разведчиками и наблюдателями на позициях под Дзержинском и Новгородским были зафиксированы полеты тяжелых дронов-бомбардировщиков ВСУ "Баба-Яга". Ранее противник применял их ночью, теперь они стали действовать и в светлое время суток", - сказал РИА Новости офицер с позывным "Шмель". Кадры объективного контроля, зафиксировавшие полет украинского тяжелого ночного гексакоптера "Баба-Яга" под Дзержинском, переданы в распоряжение РИА Новости.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
ВСУ начали применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики в светлое время суток
ВСУ под Новгородским и Дзержинском (бывшие Нью-Йорк и Торецк) начали массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа "Баба-Яга" в светлое время суток, сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель"
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ начали массово применять ночные дроны "Баба-Яга" в светлое время суток

Офицер с позывным "Шмель": ВСУ массово начали применять дроны "Баба-Яга" днем

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинская армия под Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк) начала массово применять тяжелые ночные дроны-бомбардировщики типа "Баба-Яга" в светлое время суток, сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель".
"Седьмого декабря 2024 года нашими разведчиками и наблюдателями на позициях под Дзержинском и Новгородским были зафиксированы полеты тяжелых дронов-бомбардировщиков ВСУ "Баба-Яга". Ранее противник применял их ночью, теперь они стали действовать и в светлое время суток", - сказал РИА Новости офицер с позывным "Шмель".
Кадры объективного контроля, зафиксировавшие полет украинского тяжелого ночного гексакоптера "Баба-Яга" под Дзержинском, переданы в распоряжение РИА Новости.
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