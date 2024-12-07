https://ria.ru/20241207/vsu-1987878307.html

В Раде рассказали о коррупции в рядах ВСУ

В Раде рассказали о коррупции в рядах ВСУ - РИА Новости, 07.12.2024

В Раде рассказали о коррупции в рядах ВСУ

Командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто не сдает средства, отправляют на передний край, "на самую тяжелую позицию", заявила... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T13:33

2024-12-07T13:33

2024-12-07T14:16

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Командиры подразделений ВСУ вымогают у военнослужащих деньги, тех, кто не сдает средства, отправляют на передний край, "на самую тяжелую позицию", заявила депутат верховной рады Анна Скороход. "Требуют деньги с военных. У меня в день по 2-3 обращения..., что внутри взводов, рот, бригад, требуют деньги. Просто сдай в общую кассу. И суммы: если раньше это были суммы до 5 тысяч гривен (120,7 доллара – ред.), то сейчас это от 25 тысяч (603,5 доллара – ред.). А если не сдашь, то срочно на передок, на самую тяжелую позицию. Не факт, что ты оттуда вернешься", - приводит слова Скороход украинское издание "Страна.ua". Скороход 12 ноября заявляла, что в ВСУ на разных уровнях сформировалась системная коррупция, освобождающая военнослужащих от пребывания на фронте или позволяющая приобрести отпуск. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241207/vojska-1987860473.html

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины