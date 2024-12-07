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"Беспомощность": на Украине пришли в ужас от одного шага властей - РИА Новости, 07.12.2024
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04:55 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/vizit-1987848008.html
"Беспомощность": на Украине пришли в ужас от одного шага властей
"Беспомощность": на Украине пришли в ужас от одного шага властей - РИА Новости, 07.12.2024
"Беспомощность": на Украине пришли в ужас от одного шага властей
Хоть Киев и демонстрирует решительность продолжать искать поддержку у западных партнеров, недавний визит украинской делегации в США еще до вступления Дональда... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T04:55
2024-12-07T04:55
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Хоть Киев и демонстрирует решительность продолжать искать поддержку у западных партнеров, недавний визит украинской делегации в США еще до вступления Дональда Трампа в должность президента свидетельствует о неопределенности стратегии украинского руководства. Об этом в беседе с польским изданием Gazeta.pl заявил директор киевского Института мировой политики Евгений Магда."Не знаю, разумно ли вести переговоры, не выработав предварительно внутренний консенсус по поводу наших национальных интересов. Я понимаю, что Украина устала от военных действий, но такой визит в США может показать нашу слабость на фоне позиции России", — предупредил он.Эксперт отметил, что отсутствие четко сформулированных национальных интересов ослабляет позицию Киева на переговорах и заставляет команду Зеленского находиться в так называемом "симуляторе Трампа" и пытаться вести переговоры с его командой еще до официального вступления в должность."Я не уверен, что (Глава офиса Зеленского. — Прим. ред.) Андрей Ермак и его команда привезут из США решения, которые устроят Украину. Напротив, это может подчеркнуть нашу беспомощность в условиях сложной геополитической ситуации", — резюмировал Магда.Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом.При этом издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что с делегацией высокопоставленных украинских чиновников также встретился избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, известный как скептик в отношении помощи Киеву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, цены на нефть, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, андрей ермак, politico, киев
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Politico, Киев
"Беспомощность": на Украине пришли в ужас от одного шага властей

Политолог Магда: визит украинской делегации в США показывает беспомощность Киева

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Хоть Киев и демонстрирует решительность продолжать искать поддержку у западных партнеров, недавний визит украинской делегации в США еще до вступления Дональда Трампа в должность президента свидетельствует о неопределенности стратегии украинского руководства. Об этом в беседе с польским изданием Gazeta.pl заявил директор киевского Института мировой политики Евгений Магда.
"Не знаю, разумно ли вести переговоры, не выработав предварительно внутренний консенсус по поводу наших национальных интересов. Я понимаю, что Украина устала от военных действий, но такой визит в США может показать нашу слабость на фоне позиции России", — предупредил он.
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Эксперт отметил, что отсутствие четко сформулированных национальных интересов ослабляет позицию Киева на переговорах и заставляет команду Зеленского находиться в так называемом "симуляторе Трампа" и пытаться вести переговоры с его командой еще до официального вступления в должность.
«
"Я не уверен, что (Глава офиса Зеленского. — Прим. ред.) Андрей Ермак и его команда привезут из США решения, которые устроят Украину. Напротив, это может подчеркнуть нашу беспомощность в условиях сложной геополитической ситуации", — резюмировал Магда.
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Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Штатов по Украине Китом Келлогом.
При этом издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что с делегацией высокопоставленных украинских чиновников также встретился избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс, известный как скептик в отношении помощи Киеву.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреЦены на нефтьСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакPoliticoКиев
 
 
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