Рейтинг@Mail.ru
Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза - РИА Новости, 07.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 07.12.2024 (обновлено: 11:19 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/viza-1987866964.html
Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза
Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза - РИА Новости, 07.12.2024
Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза
Расширен перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе, теперь в список входят 64 государства, сообщается на официальном... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T11:07
2024-12-07T11:19
россия
в мире
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969429323_0:482:2672:1985_1920x0_80_0_0_bdb9acb36856c92eb63e3f125c07507c.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Расширен перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе, теперь в список входят 64 государства, сообщается на официальном сайте правительства РФ."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в Россию", - сообщили в кабмине.В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан."Таким образом, теперь в перечень входят 64 государства", - отметили в правительстве РФ.Механизм выдачи электронных виз стартовал 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких‑либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформляют бесплатно.
https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978374765.html
https://ria.ru/20241207/meksika-1987859113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969429323_0:44:2672:2048_1920x0_80_0_0_a461483569859564efac5b26a04eabab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, новости - туризм
Россия, В мире, Новости - Туризм
Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза

Россия расширила перечень стран, которым доступна единая электронная виза

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Расширен перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе, теперь в список входят 64 государства, сообщается на официальном сайте правительства РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в Россию", - сообщили в кабмине.
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Чернышенко рассказал об использовании иностранцами электронных виз
16 октября, 17:25
В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.
"Таким образом, теперь в перечень входят 64 государства", - отметили в правительстве РФ.
Механизм выдачи электронных виз стартовал 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких‑либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформляют бесплатно.
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В МЭР прокомментировали отказы россиянам во въезде в Мексику
Вчера, 09:40
 
РоссияВ миреНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала