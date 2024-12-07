https://ria.ru/20241207/viza-1987866964.html

Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза

Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза - РИА Новости, 07.12.2024

Россия расширила перечень стран, которым доступна электронная виза

Расширен перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе, теперь в список входят 64 государства, сообщается на официальном... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T11:07

2024-12-07T11:07

2024-12-07T11:19

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Расширен перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе, теперь в список входят 64 государства, сообщается на официальном сайте правительства РФ."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее перечень иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в Россию", - сообщили в кабмине.В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Из перечня были исключены Сербия и Андорра, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан."Таким образом, теперь в перечень входят 64 государства", - отметили в правительстве РФ.Механизм выдачи электронных виз стартовал 1 августа 2023 года. Визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких‑либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформляют бесплатно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, новости - туризм