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Нехаммер выразил готовность принять переговоры по Украине в Вене - РИА Новости, 07.12.2024
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17:54 07.12.2024 (обновлено: 19:05 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/vena-1987911493.html
Нехаммер выразил готовность принять переговоры по Украине в Вене
Нехаммер выразил готовность принять переговоры по Украине в Вене - РИА Новости, 07.12.2024
Нехаммер выразил готовность принять переговоры по Украине в Вене
Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с Владимиром Зеленским в Париже выразил готовность принять в Вене будущие мирные переговоры по Украине. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T17:54
2024-12-07T19:05
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с Владимиром Зеленским в Париже выразил готовность принять в Вене будущие мирные переговоры по Украине.&quot;Мы говорили об увеличении совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры&quot;, — написал он в соцсети Х.Правительство Австрии нарушило нейтралитет в 2022 году, приняв участие во введении санкций против России, что сказалось на экономике республики. При этом Вена официально не участвует в финансировании военной помощи Украине, но оказывает Киеву гуманитарную поддержку.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.После вторжения ВСУ в Курскую область российский президент назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Тем не менее позже, выступая на ВЭФ, он отметил, что Москва не отказывалась от переговоров и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20241203/peregovory-1987185494.html
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в мире, вена, австрия, украина, карл нехаммер, владимир зеленский, россия
В мире, Вена, Австрия, Украина, Карл Нехаммер, Владимир Зеленский, Россия
Нехаммер выразил готовность принять переговоры по Украине в Вене

Канцлер Австрии Нехаммер: Вена готова принять будущие переговоры по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер на встрече с Владимиром Зеленским в Париже выразил готовность принять в Вене будущие мирные переговоры по Украине.
«

"Мы говорили об увеличении совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры", — написал он в соцсети Х.

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Правительство Австрии нарушило нейтралитет в 2022 году, приняв участие во введении санкций против России, что сказалось на экономике республики. При этом Вена официально не участвует в финансировании военной помощи Украине, но оказывает Киеву гуманитарную поддержку.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
После вторжения ВСУ в Курскую область российский президент назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Тем не менее позже, выступая на ВЭФ, он отметил, что Москва не отказывалась от переговоров и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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