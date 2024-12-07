https://ria.ru/20241207/ukraina-1987943594.html

США готовят новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters

США готовят новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 08.12.2024

США готовят новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters

США готовят новый пакет военной поддержки Украины объемом 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений для ВСУ, сообщает агентство... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-07T23:56

2024-12-07T23:56

2024-12-08T00:00

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США готовят новый пакет военной поддержки Украины объемом 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений для ВСУ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ в его распоряжении."Соединенные Штаты готовят пакет новых дополнительных вооружений и оборудования на сумму 988 миллионов долларов для Украины", - говорится в публикации.Отмечается, что средства будут выделены из программы USAI по закупке нового оружия для Украины, в рамках которой у уходящей администрации президента США Джо Байдена остается еще 2,21 миллиарда долларов не израсходованных средств.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241207/molchanie-1987910799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, джо байден, нато, сергей лавров, россия