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США готовят новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 08.12.2024
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23:56 07.12.2024 (обновлено: 00:00 08.12.2024)
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987943594.html
США готовят новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters
США готовят новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters - РИА Новости, 08.12.2024
США готовят новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters
США готовят новый пакет военной поддержки Украины объемом 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений для ВСУ, сообщает агентство... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-07T23:56
2024-12-08T00:00
в мире
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украина
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США готовят новый пакет военной поддержки Украины объемом 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений для ВСУ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ в его распоряжении."Соединенные Штаты готовят пакет новых дополнительных вооружений и оборудования на сумму 988 миллионов долларов для Украины", - говорится в публикации.Отмечается, что средства будут выделены из программы USAI по закупке нового оружия для Украины, в рамках которой у уходящей администрации президента США Джо Байдена остается еще 2,21 миллиарда долларов не израсходованных средств.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, джо байден, нато, сергей лавров, россия
В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, Россия
США готовят новый пакет военной помощи Украине, пишет Reuters

Reuters: США готовят новый пакет военной поддержки Украины в объеме $988 млн

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США готовят новый пакет военной поддержки Украины объемом 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений для ВСУ, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ в его распоряжении.
«
"Соединенные Штаты готовят пакет новых дополнительных вооружений и оборудования на сумму 988 миллионов долларов для Украины", - говорится в публикации.
Отмечается, что средства будут выделены из программы USAI по закупке нового оружия для Украины, в рамках которой у уходящей администрации президента США Джо Байдена остается еще 2,21 миллиарда долларов не израсходованных средств.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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