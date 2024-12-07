Группировка "Север" поразила 13 украинских бригад в курском приграничье
"Север" поразил 13 бригад ВСУ у 11 населенных пунктов в курском приграничье
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово", — говорится в сводке.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах 13 населенных пунктов Курской области, а также шести — в Сумской области Украины.
Потери противника составили:
- более 380 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- четыре автомобиля;
- три миномета.
Кроме того, трое украинских солдат сдались в плен.
Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли около 39 тысяч военнослужащих и 232 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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