https://ria.ru/20241207/ukraina-1987881263.html

Группировка "Север" поразила 13 украинских бригад в курском приграничье

Группировка "Север" поразила 13 украинских бригад в курском приграничье - РИА Новости, 07.12.2024

Группировка "Север" поразила 13 украинских бригад в курском приграничье

Российские войска нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T14:06

2024-12-07T14:06

2024-12-07T14:37

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

сумская область

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение формированиям 13 украинских бригад в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Агроном, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово", — говорится в сводке.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в районах 13 населенных пунктов Курской области, а также шести — в Сумской области Украины.Потери противника составили:Кроме того, трое украинских солдат сдались в плен.Рано утром 6 августа украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас российская армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли около 39 тысяч военнослужащих и 232 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241207/vsu-1987878779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, сумская область