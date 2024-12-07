https://ria.ru/20241207/ukraina-1987871298.html

На Западе сделали тревожный прогноз по Украине

На Западе сделали тревожный прогноз по Украине - РИА Новости, 07.12.2024

На Западе сделали тревожный прогноз по Украине

Украину ждут тяжелые недели на фоне проблемы с дезертирством в рядах ВСУ, пишет Seznam zprávy. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T12:04

2024-12-07T12:04

2024-12-07T12:04

в мире

украина

киев

курахово

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украину ждут тяжелые недели на фоне проблемы с дезертирством в рядах ВСУ, пишет Seznam zprávy."Украине предстоят тяжелые недели", — говорится в материале.Как указал обозреватель, украинской армии не хватает людей для защиты различных участков фронта, и эту проблему особенно усугубило дезертирство.И хотя правительство попыталось бороться с этой угрозой, сильно повлиять на нынешний ход конфликта меры Киева не помогут, сетует журналист."Русские по-прежнему бьют по городу Курахово, который хотят обойти с двух сторон. Ситуация для его защитников пока не критическая, но российское продвижение остановить не удалось. Все говорит о том, что в ближайшие недели эта важная позиция падет", — прогнозирует автор статьи.Накануне агентство Bloomberg сообщало, что специализированные украинские военные дезертируют из подразделений, так как командиры ВСУ на фоне нехватки личного состава отправляют их в качестве пехоты на линию фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241207/ni-1987865356.html

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украина

киев

курахово

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в мире, украина, киев, курахово, вооруженные силы украины