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На Западе сделали тревожный прогноз по Украине - РИА Новости, 07.12.2024
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12:04 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987871298.html
На Западе сделали тревожный прогноз по Украине
На Западе сделали тревожный прогноз по Украине - РИА Новости, 07.12.2024
На Западе сделали тревожный прогноз по Украине
Украину ждут тяжелые недели на фоне проблемы с дезертирством в рядах ВСУ, пишет Seznam zprávy. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T12:04
2024-12-07T12:04
в мире
украина
киев
курахово
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украину ждут тяжелые недели на фоне проблемы с дезертирством в рядах ВСУ, пишет Seznam zprávy."Украине предстоят тяжелые недели", — говорится в материале.Как указал обозреватель, украинской армии не хватает людей для защиты различных участков фронта, и эту проблему особенно усугубило дезертирство.И хотя правительство попыталось бороться с этой угрозой, сильно повлиять на нынешний ход конфликта меры Киева не помогут, сетует журналист."Русские по-прежнему бьют по городу Курахово, который хотят обойти с двух сторон. Ситуация для его защитников пока не критическая, но российское продвижение остановить не удалось. Все говорит о том, что в ближайшие недели эта важная позиция падет", — прогнозирует автор статьи.Накануне агентство Bloomberg сообщало, что специализированные украинские военные дезертируют из подразделений, так как командиры ВСУ на фоне нехватки личного состава отправляют их в качестве пехоты на линию фронта.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241207/ni-1987865356.html
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в мире, украина, киев, курахово, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Курахово, Вооруженные силы Украины
На Западе сделали тревожный прогноз по Украине

Seznam zprávy: Украине предстоят тяжелые недели

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украину ждут тяжелые недели на фоне проблемы с дезертирством в рядах ВСУ, пишет Seznam zprávy.
«
"Украине предстоят тяжелые недели", — говорится в материале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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Как указал обозреватель, украинской армии не хватает людей для защиты различных участков фронта, и эту проблему особенно усугубило дезертирство.
И хотя правительство попыталось бороться с этой угрозой, сильно повлиять на нынешний ход конфликта меры Киева не помогут, сетует журналист.
«
"Русские по-прежнему бьют по городу Курахово, который хотят обойти с двух сторон. Ситуация для его защитников пока не критическая, но российское продвижение остановить не удалось. Все говорит о том, что в ближайшие недели эта важная позиция падет", — прогнозирует автор статьи.
Накануне агентство Bloomberg сообщало, что специализированные украинские военные дезертируют из подразделений, так как командиры ВСУ на фоне нехватки личного состава отправляют их в качестве пехоты на линию фронта.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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В миреУкраинаКиевКураховоВооруженные силы Украины
 
 
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