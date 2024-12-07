На Западе сделали тревожный прогноз по Украине
Seznam zprávy: Украине предстоят тяжелые недели
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украину ждут тяжелые недели на фоне проблемы с дезертирством в рядах ВСУ, пишет Seznam zprávy.
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"Украине предстоят тяжелые недели", — говорится в материале.
Как указал обозреватель, украинской армии не хватает людей для защиты различных участков фронта, и эту проблему особенно усугубило дезертирство.
И хотя правительство попыталось бороться с этой угрозой, сильно повлиять на нынешний ход конфликта меры Киева не помогут, сетует журналист.
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"Русские по-прежнему бьют по городу Курахово, который хотят обойти с двух сторон. Ситуация для его защитников пока не критическая, но российское продвижение остановить не удалось. Все говорит о том, что в ближайшие недели эта важная позиция падет", — прогнозирует автор статьи.
Накануне агентство Bloomberg сообщало, что специализированные украинские военные дезертируют из подразделений, так как командиры ВСУ на фоне нехватки личного состава отправляют их в качестве пехоты на линию фронта.
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