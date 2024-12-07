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В США сделали признание о ядерном конфликте с Россией из-за Украины - РИА Новости, 07.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987866118.html
В США сделали признание о ядерном конфликте с Россией из-за Украины
В США сделали признание о ядерном конфликте с Россией из-за Украины - РИА Новости, 07.12.2024
В США сделали признание о ядерном конфликте с Россией из-за Украины
Украина не стоит того, чтобы США рисковали из-за нее ядерной войной с Россией, написало издание 19FortyFive. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:56
2024-12-07T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украина не стоит того, чтобы США рисковали из-за нее ядерной войной с Россией, написало издание 19FortyFive."Не в интересах США рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией из-за Украины", - говорится в материале.Отмечается, что решение администрации Джо Байдена выдать разрешение Украине на использование ракет ATACMS против России была безрассудным, и Дональд Трамп должен исправить ситуацию и ввести ограничения на применение американского оружия, а также завершить конфликт.В ноябре представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.Президент Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на Россию.
https://ria.ru/20241206/rossiya-1987665110.html
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в мире, россия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина
В США сделали признание о ядерном конфликте с Россией из-за Украины

19FortyFive призвало США не рисковать ядерной войной из-за Украины

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украина не стоит того, чтобы США рисковали из-за нее ядерной войной с Россией, написало издание 19FortyFive.
"Не в интересах США рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией из-за Украины", - говорится в материале.
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Отмечается, что решение администрации Джо Байдена выдать разрешение Украине на использование ракет ATACMS против России была безрассудным, и Дональд Трамп должен исправить ситуацию и ввести ограничения на применение американского оружия, а также завершить конфликт.
В ноябре представитель Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.
Президент Владимир Путин 19 ноября подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В частности, в доктрине расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на Россию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраина
 
 
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