https://ria.ru/20241207/ukraina-1987851707.html
Основатель Pink Floyd оценил происходящие на Украине события
Основатель Pink Floyd оценил происходящие на Украине события - РИА Новости, 07.12.2024
Основатель Pink Floyd оценил происходящие на Украине события
Происходящее на Украине - идеологическая борьба между нацизмом и демократическим будущим страны, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T06:48
2024-12-07T06:48
2024-12-07T06:48
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Происходящее на Украине - идеологическая борьба между нацизмом и демократическим будущим страны, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Мое сердце разрывается, когда я вижу, как невинные люди оказываются втянутыми в эту идеологическую битву между бандеровскими нацистами и возможным будущим. Возможным демократическим будущим, где все права человека будут уважаться всеми сторонами", - заявил Уотерс. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241207/uoters-1987847883.html
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россия, украина, европа, владимир путин, pink floyd, нато
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Pink Floyd, НАТО
Основатель Pink Floyd оценил происходящие на Украине события
Роджер Уотерс: происходящее на Украине - идеологическая борьба