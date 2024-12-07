https://ria.ru/20241207/ukraina-1987845539.html

Украинцы пожаловались на перебои с электричеством и плохое отопление

Украинцы пожаловались на перебои с электричеством и плохое отопление - РИА Новости, 07.12.2024

Украинцы пожаловались на перебои с электричеством и плохое отопление

Жители разных регионов Украины жалуются на перебои с электроэнергией и плохое отопление. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T03:35

2024-12-07T03:35

2024-12-07T05:49

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жители разных регионов Украины жалуются на перебои с электроэнергией и плохое отопление. "Раньше я считала новости про проблемы с электричеством пропагандой, а теперь и у нас его отключают. Когда пропадает электричество, пропадает и отопление, связь", — рассказала РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.В отличие от новых регионов России, жителям украинских регионов некуда обращаться с жалобами на проблемы ЖКХ или за компенсацией за повреждения из-за боевых действий, поделились трудностями жители Харьковской области. "Электричество дают с перебоями. Отопление очень слабое. Раньше тоже приходилось включать электрический обогреватель. Теперь хожу дома в теплой одежде", — пожаловалась жительница Житомира, также попросившая не называть ее имя.

https://ria.ru/20241207/peredyshka-1987842341.html

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жкх, украина, киев, россия