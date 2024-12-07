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Украинцы пожаловались на перебои с электричеством и плохое отопление - РИА Новости, 07.12.2024
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03:35 07.12.2024 (обновлено: 05:49 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987845539.html
Украинцы пожаловались на перебои с электричеством и плохое отопление
Украинцы пожаловались на перебои с электричеством и плохое отопление - РИА Новости, 07.12.2024
Украинцы пожаловались на перебои с электричеством и плохое отопление
Жители разных регионов Украины жалуются на перебои с электроэнергией и плохое отопление. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T03:35
2024-12-07T05:49
специальная военная операция на украине
жкх
украина
киев
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жители разных регионов Украины жалуются на перебои с электроэнергией и плохое отопление. "Раньше я считала новости про проблемы с электричеством пропагандой, а теперь и у нас его отключают. Когда пропадает электричество, пропадает и отопление, связь", — рассказала РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.В отличие от новых регионов России, жителям украинских регионов некуда обращаться с жалобами на проблемы ЖКХ или за компенсацией за повреждения из-за боевых действий, поделились трудностями жители Харьковской области. "Электричество дают с перебоями. Отопление очень слабое. Раньше тоже приходилось включать электрический обогреватель. Теперь хожу дома в теплой одежде", — пожаловалась жительница Житомира, также попросившая не называть ее имя.
https://ria.ru/20241207/peredyshka-1987842341.html
https://ria.ru/20241206/fq-1987724293.html
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жкх, украина, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Украина, Киев, Россия
Украинцы пожаловались на перебои с электричеством и плохое отопление

Жители регионов Украины жалуются на перебои с электричеством и плохое отопление

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жители разных регионов Украины жалуются на перебои с электроэнергией и плохое отопление.
"Раньше я считала новости про проблемы с электричеством пропагандой, а теперь и у нас его отключают. Когда пропадает электричество, пропадает и отопление, связь", — рассказала РИА Новости жительница Киева, попросившая не называть свое имя из соображений безопасности.
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"Электричество дают с перебоями. Отопление очень слабое. Раньше тоже приходилось включать электрический обогреватель. Теперь хожу дома в теплой одежде", — пожаловалась жительница Житомира, также попросившая не называть ее имя.
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