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Команда Трампа негативно восприняла предложение Ермака о границах, пишет NV - РИА Новости, 08.12.2024
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23:38 07.12.2024 (обновлено: 00:44 08.12.2024)
https://ria.ru/20241207/tramp-1987942840.html
Команда Трампа негативно восприняла предложение Ермака о границах, пишет NV
Команда Трампа негативно восприняла предложение Ермака о границах, пишет NV - РИА Новости, 08.12.2024
Команда Трампа негативно восприняла предложение Ермака о границах, пишет NV
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагал команде избранного президента США Дональда Трампа помочь Украине выйти на границы 2022 года, однако не... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-07T23:38
2024-12-08T00:44
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагал команде избранного президента США Дональда Трампа помочь Украине выйти на границы 2022 года, однако не встретил понимания, сообщает украинское издание NV со ссылкой на свои источники. Встреча украинской делегации во главе с Ермаком с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома состоялась 4 декабря в Вашингтоне. На ней также присутствовали будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог."Ермак туда повез определенные предложения: о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать… и о вступлении Украины в НАТО, что в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно. И к этому надо было готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет", — заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина в видео, опубликованном на сайте издания. По ее словам, Ермак также рассказал о текущей ситуации на фронте, приукрасив ее. "Американская сторона была не совсем довольна той информацией, которую получила от Ермака о текущей ситуации на фронте. У них есть реальная ситуация, а им рассказывают немножко такую, приукрашенную", — сказала Забелина, добавив, что встреча длилась недолго. Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал., что Украина не способна вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
https://ria.ru/20241206/ssha-1987730833.html
https://ria.ru/20241207/vena-1987911493.html
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в мире, россия, украина, сша, андрей ермак, дональд трамп, владимир зеленский, нато, оон
В мире, Россия, Украина, США, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, ООН
Команда Трампа негативно восприняла предложение Ермака о границах, пишет NV

Команда Трампа отказалась помогать Украине выйти на границы 2022 года

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак предлагал команде избранного президента США Дональда Трампа помочь Украине выйти на границы 2022 года, однако не встретил понимания, сообщает украинское издание NV со ссылкой на свои источники.
Встреча украинской делегации во главе с Ермаком с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома состоялась 4 декабря в Вашингтоне. На ней также присутствовали будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог.
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"Ермак туда повез определенные предложения: о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать… и о вступлении Украины в НАТО, что в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно. И к этому надо было готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет", — заявила политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина в видео, опубликованном на сайте издания.
По ее словам, Ермак также рассказал о текущей ситуации на фронте, приукрасив ее.
"Американская сторона была не совсем довольна той информацией, которую получила от Ермака о текущей ситуации на фронте. У них есть реальная ситуация, а им рассказывают немножко такую, приукрашенную", — сказала Забелина, добавив, что встреча длилась недолго.
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Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал., что Украина не способна вернуть Крым военным путем и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".
В октябре газета Financial Times выпустила материал, в котором сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев начал рассматривать альтернативные версии завершения конфликта на фоне дефицита военной помощи от союзников и ресурсов, осознав невозможность выхода на границы 1991-го.

В июне этого года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД озвучил условия для начала переговоров по Украине. Среди них — отказ киевского режима от намерений вступить в НАТО. Президент отметил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус постсоветской республики.
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