Трамп намерен обсудить с Макроном, как мир немного сходит с ума
Трамп перед встречей с Макроном заявил, что обсудит с ним, как мир сходит с ума
© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinПрезидент Франции Эммануэль Макрон приветствует избранного президента США Дональда Трампа перед встречей в Елисейском дворце в Париже. 7 декабря 2024
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует избранного президента США Дональда Трампа перед встречей в Елисейском дворце в Париже. 7 декабря 2024
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп перед началом двусторонней встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном пообещал обсудить, как мир в настоящее время "немного сходит с ума".
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"Это честь быть здесь. Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определенно видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом", - заявил Трамп журналистам перед началом переговоров.
В субботу газета Washington Post сообщила, что находящийся в Париже Трамп может не провести двусторонней встречи с Владимиром Зеленским, где оба примут участие в церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери, и отдельно встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в Елисейском дворце примет Трампа и Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.
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