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Трамп намерен обсудить с Макроном, как мир немного сходит с ума - РИА Новости, 07.12.2024
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19:19 07.12.2024 (обновлено: 19:24 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/tramp-1987920652.html
Трамп намерен обсудить с Макроном, как мир немного сходит с ума
Трамп намерен обсудить с Макроном, как мир немного сходит с ума - РИА Новости, 07.12.2024
Трамп намерен обсудить с Макроном, как мир немного сходит с ума
Избранный президент США Дональд Трамп перед началом двусторонней встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном пообещал обсудить, как мир в настоящее время... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T19:19
2024-12-07T19:24
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп перед началом двусторонней встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном пообещал обсудить, как мир в настоящее время "немного сходит с ума". "Это честь быть здесь. Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определенно видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом", - заявил Трамп журналистам перед началом переговоров. В субботу газета Washington Post сообщила, что находящийся в Париже Трамп может не провести двусторонней встречи с Владимиром Зеленским, где оба примут участие в церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери, и отдельно встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в Елисейском дворце примет Трампа и Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.
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в мире, париж, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, Париж, США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Трамп намерен обсудить с Макроном, как мир немного сходит с ума

Трамп перед встречей с Макроном заявил, что обсудит с ним, как мир сходит с ума

© Getty Images / Anadolu/Mustafa YalcinПрезидент Франции Эммануэль Макрон приветствует избранного президента США Дональда Трампа перед встречей в Елисейском дворце в Париже. 7 декабря 2024
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует избранного президента США Дональда Трампа перед встречей в Елисейском дворце в Париже. 7 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Mustafa Yalcin
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует избранного президента США Дональда Трампа перед встречей в Елисейском дворце в Париже. 7 декабря 2024
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп перед началом двусторонней встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном пообещал обсудить, как мир в настоящее время "немного сходит с ума".
«
"Это честь быть здесь. Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определенно видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом", - заявил Трамп журналистам перед началом переговоров.
В субботу газета Washington Post сообщила, что находящийся в Париже Трамп может не провести двусторонней встречи с Владимиром Зеленским, где оба примут участие в церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери, и отдельно встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в Елисейском дворце примет Трампа и Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.
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В миреПарижСШАФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
 
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