https://ria.ru/20241207/tramp-1987920652.html

Трамп намерен обсудить с Макроном, как мир немного сходит с ума

Трамп намерен обсудить с Макроном, как мир немного сходит с ума - РИА Новости, 07.12.2024

Трамп намерен обсудить с Макроном, как мир немного сходит с ума

Избранный президент США Дональд Трамп перед началом двусторонней встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном пообещал обсудить, как мир в настоящее время... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T19:19

2024-12-07T19:19

2024-12-07T19:24

в мире

париж

сша

франция

дональд трамп

эммануэль макрон

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп перед началом двусторонней встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном пообещал обсудить, как мир в настоящее время "немного сходит с ума". "Это честь быть здесь. Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определенно видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом", - заявил Трамп журналистам перед началом переговоров. В субботу газета Washington Post сообщила, что находящийся в Париже Трамп может не провести двусторонней встречи с Владимиром Зеленским, где оба примут участие в церемонии открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери, и отдельно встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в Елисейском дворце примет Трампа и Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.

https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html

париж

сша

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский