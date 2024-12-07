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Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп - РИА Новости, 07.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
18:48 07.12.2024 (обновлено: 19:00 07.12.2024)
https://ria.ru/20241207/tramp-1987916659.html
Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп
Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп - РИА Новости, 07.12.2024
Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп
Боевики в Сирии намерены свергнуть главу государства Башара Асада, заявил избранный президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T18:48
2024-12-07T19:00
война в сирии
в мире
сирия
хама (мухафаза)
дамаск (город)
дональд трамп
башар асад
воздушно-космические силы россии
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Боевики в Сирии намерены свергнуть главу государства Башара Асада, заявил избранный президент США Дональд Трамп.&quot;Бойцы оппозиции в Сирии, совершив беспрецедентный шаг, полностью захватили многие города в ходе тщательно скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада&quot;, — написал он в соцсети Truth Social.Трамп отметил, что в Сирии сейчас происходит "бардак", и призвал действующие американские власти воздержаться от вмешательства в ситуацию. "США не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша борьба. Дайте ей пройти. Не вмешивайтесь", — добавил он. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html
https://ria.ru/20241123/tramp-1985354954.html
https://ria.ru/20241207/gosdep-1987844893.html
сирия
хама (мухафаза)
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в мире, сирия, хама (мухафаза), дамаск (город), дональд трамп, башар асад, воздушно-космические силы россии
Война в Сирии, В мире, Сирия, Хама (мухафаза), Дамаск (город), Дональд Трамп, Башар Асад, Воздушно-космические силы России
Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп

Трамп: боевики в Сирии готовятся к наступлению на Дамаск для свержения Асада

© РИА НовостиПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Боевики в Сирии намерены свергнуть главу государства Башара Асада, заявил избранный президент США Дональд Трамп.
«

"Бойцы оппозиции в Сирии, совершив беспрецедентный шаг, полностью захватили многие города в ходе тщательно скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада", — написал он в соцсети Truth Social.

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США связывались с Россией по ситуации в Сирии, заявили в Пентагоне
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Трамп отметил, что в Сирии сейчас происходит "бардак", и призвал действующие американские власти воздержаться от вмешательства в ситуацию.
«
"США не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша борьба. Дайте ей пройти. Не вмешивайтесь", — добавил он.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
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Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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