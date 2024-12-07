https://ria.ru/20241207/tramp-1987916659.html

Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп

Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп - РИА Новости, 07.12.2024

Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп

Боевики в Сирии намерены свергнуть главу государства Башара Асада, заявил избранный президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T18:48

2024-12-07T18:48

2024-12-07T19:00

война в сирии

в мире

сирия

хама (мухафаза)

дамаск (город)

дональд трамп

башар асад

воздушно-космические силы россии

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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Боевики в Сирии намерены свергнуть главу государства Башара Асада, заявил избранный президент США Дональд Трамп."Бойцы оппозиции в Сирии, совершив беспрецедентный шаг, полностью захватили многие города в ходе тщательно скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада", — написал он в соцсети Truth Social.Трамп отметил, что в Сирии сейчас происходит "бардак", и призвал действующие американские власти воздержаться от вмешательства в ситуацию. "США не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша борьба. Дайте ей пройти. Не вмешивайтесь", — добавил он. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

https://ria.ru/20241123/tramp-1985354954.html

https://ria.ru/20241207/gosdep-1987844893.html

сирия

хама (мухафаза)

дамаск (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, хама (мухафаза), дамаск (город), дональд трамп, башар асад, воздушно-космические силы россии