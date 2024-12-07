Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп
Трамп: боевики в Сирии готовятся к наступлению на Дамаск для свержения Асада
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Боевики в Сирии намерены свергнуть главу государства Башара Асада, заявил избранный президент США Дональд Трамп.
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"Бойцы оппозиции в Сирии, совершив беспрецедентный шаг, полностью захватили многие города в ходе тщательно скоординированного наступления и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь к очень крупному шагу по устранению Асада", — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что в Сирии сейчас происходит "бардак", и призвал действующие американские власти воздержаться от вмешательства в ситуацию.
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"США не должны иметь к этому никакого отношения. Это не наша борьба. Дайте ей пройти. Не вмешивайтесь", — добавил он.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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