https://ria.ru/20241207/tramp-1987892773.html

Сечин считает, что Трамп отменит все ограничения на нефтедобычу

Сечин считает, что Трамп отменит все ограничения на нефтедобычу - РИА Новости, 07.12.2024

Сечин считает, что Трамп отменит все ограничения на нефтедобычу

Победитель президентский выборов в США Дональд Трамп в целях снижения стоимости топлива на американском рынке отменит все ограничения на нефтедобычу, такое... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T15:35

2024-12-07T15:35

2024-12-07T17:02

экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987508426_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_18f9864f79a303174658f62db0bc9f7a.jpg

ДОХА, 7 дек - РИА Новости. Победитель президентский выборов в США Дональд Трамп в целях снижения стоимости топлива на американском рынке отменит все ограничения на нефтедобычу, такое мнение высказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе."В целях снижения стоимости топлива на американском рынке, скорее всего, будут отменены (Трампом - ред.) все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры и перенаправлены инвестиции в реальный сектор от иллюзорной альтернативной энергетики", - сказал он.Сечин отметил, что предлагаемые Трампом меры, направленные на поддержку американской экономики, "вполне адекватные". Он добавил, что будущим президентом США предлагается снизить налоги и ставки, вернуть рабочие места в рабочий сектор, защитить национальных производителей и внутренний рынок."Ничего удивительного, что придется пострадать Канаде, Мексике, Китаю, Европе. Ведь Дональд Трамп - президент США, а не Мексики, Канады или Китая, к которым будут применены новые пошлины на фоне паралича Всемирной торговой организации", - подчеркнул Сечин."Идет поиск путей реструктуризации американского долга. По мнению известного американского аналитика Золтана Пожара, США, угрожая введением тотальных пошлин на весь импорт, могут попытаться навязать миру новую финансовую систему. Предполагается конвертацию всего американского госдолга в казначейские облигации с погашением через сто лет и процентной ставкой намного ниже сегодняшних параметров", - заключил он.

https://ria.ru/20241206/dengi-1987835733.html

https://ria.ru/20241207/neft-1987846206.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, дональд трамп