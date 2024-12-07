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Трамп прилетел в Париж - РИА Новости, 07.12.2024
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10:29 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/tramp-1987863667.html
Трамп прилетел в Париж
Трамп прилетел в Париж - РИА Новости, 07.12.2024
Трамп прилетел в Париж
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп приземлился в Париже, где он посетит церемонию открытия отреставрированного после пожара собора... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T10:29
2024-12-07T10:29
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп приземлился в Париже, где он посетит церемонию открытия отреставрированного после пожара собора Нотр-Дам, символа французской столицы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя аэропорта. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в Елисейском дворце примет Трампа и Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. "Дональд Трамп приземлился в Париже, чтобы посетить открытие Нотр-Дама", - говорится в сообщении. Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На ней выступит Макрон. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы". Однако изначально запланированное внутри собора выступление было перенесено на паперть после резкой критики общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. При этом Макрон также планирует посетить мессу в соборе 8 декабря. На церемонии в субботу состоится освящение нового алтаря, оно будет сопровождаться игрой органа. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html
https://ria.ru/20241129/parizh-1986435214.html
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в мире, париж, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп
В мире, Париж, США, Франция, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп
Трамп прилетел в Париж

Трамп прилетел в Париж, где посетит церемонию открытия Нотр-Дама

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп приземлился в Париже, где он посетит церемонию открытия отреставрированного после пожара собора Нотр-Дам, символа французской столицы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя аэропорта.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в Елисейском дворце примет Трампа и Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Решение Макрона выступить в Нотр-Даме возмутило французов
3 ноября, 20:00
"Дональд Трамп приземлился в Париже, чтобы посетить открытие Нотр-Дама", - говорится в сообщении.
Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На ней выступит Макрон. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы". Однако изначально запланированное внутри собора выступление было перенесено на паперть после резкой критики общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. При этом Макрон также планирует посетить мессу в соборе 8 декабря.
На церемонии в субботу состоится освящение нового алтаря, оно будет сопровождаться игрой органа. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
Отреставрированный собор Нотр-Дам-де-Пари в Париже - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Париже показали обновленный Нотр-Дам
29 ноября, 13:52
 
В миреПарижСШАФранцияЭммануэль МакронДональд Трамп
 
 
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