https://ria.ru/20241207/tramp-1987863667.html

Трамп прилетел в Париж

Трамп прилетел в Париж - РИА Новости, 07.12.2024

Трамп прилетел в Париж

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп приземлился в Париже, где он посетит церемонию открытия отреставрированного после пожара собора... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T10:29

2024-12-07T10:29

2024-12-07T10:29

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп приземлился в Париже, где он посетит церемонию открытия отреставрированного после пожара собора Нотр-Дам, символа французской столицы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя аэропорта. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон в субботу в Елисейском дворце примет Трампа и Зеленского, которые прибудут в Париж на открытие восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери. "Дональд Трамп приземлился в Париже, чтобы посетить открытие Нотр-Дама", - говорится в сообщении. Церемония открытия собора состоится 7 и 8 декабря. На ней выступит Макрон. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен сделать это своей "минутой славы". Однако изначально запланированное внутри собора выступление было перенесено на паперть после резкой критики общественности, обвинившей президента в нарушении закона о разделении церкви и власти. При этом Макрон также планирует посетить мессу в соборе 8 декабря. На церемонии в субботу состоится освящение нового алтаря, оно будет сопровождаться игрой органа. Торжественные мессы будут проходить в течение восьми дней, чтобы позволить всем желающим на них поприсутствовать. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html

https://ria.ru/20241129/parizh-1986435214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, париж, сша, франция, эммануэль макрон, дональд трамп