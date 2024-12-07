Трамп уверен, что кандидатуру Хегсета утвердят в сенате
Трамп уверен, что кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона утвердят в сенате
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News выразил уверенность в том, что кандидатуру предложенного им на пост главы Пентагона Пита Хегсета утвердят в сенате.
Трамп ранее предложил отдать должность министра обороны телеведущему и бывшему военному Питу Хегсету. Как сообщало издание Politico, это решение вызвало шок в Вашингтоне. Ранее журнал New Yorker сообщал, что Хегсета уволили из двух групп по защите интересов ветеранов за регулярное нахождение на работе в пьяном и непотребном виде, а также за нецелевую растрату корпоративных средств. Также СМИ сообщали, что коллеги замечали у Хегсета запах алкоголя перед эфирами. Газета Hill передавала, что Хегсет обещал бросить пить в случае назначения.
"Похоже, у Пита все хорошо сейчас. Да, люди были немного обеспокоены… он любит армию, и мне кажется, люди начали это замечать… Да (я все еще уверен в его кандидатуре – ред.), он очень умный парень… Думаю, он будет (утвержден – ред.). Многие сенаторы звонили мне и говорили, что он потрясающий", - заявил Дональд Трамп.
Ведущая обратила внимание на то, что сам Трамп не пьет, и спросила, есть ли у него опасения по поводу того, что у Хегсета, по словам коллег, есть проблемы с алкоголем.
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"Я говорил с теми, кто хорошо его знает, и они говорят, что у него нет проблем с выпивкой", - ответил Трамп.
По данным Hill, некоторые сенаторы считают, что Хегсет может стать хорошим вариантом на пост главы Пентагона, ссылаясь на его военный опыт и отсутствие тесных связей с группой генералов в Пентагоне, которые обычно выступают против больших перемен.
Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп может выдвинуть губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве замены Хегсету в качестве номинанта на пост главы военного ведомства. В среду Хегсет заявил, что Трамп не хочет его самоотвода, а сам он не намерен его брать на фоне критики.
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6 декабря, 15:38