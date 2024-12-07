https://ria.ru/20241207/tort-1987935172.html

В Нижегородской области школьницы бросили торт в лицо педагогу

В Нижегородской области школьницы бросили торт в лицо педагогу - РИА Новости, 07.12.2024

В Нижегородской области школьницы бросили торт в лицо педагогу

Полиция проверяет инцидент с школьницами в нижегородском Дзержинске, которые швырнули торт в лицо учительнице, сообщили журналистам в региональном управлении... РИА Новости, 07.12.2024

2024-12-07T21:29

2024-12-07T21:29

2024-12-07T21:29

происшествия

нижегородская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Полиция проверяет инцидент с школьницами в нижегородском Дзержинске, которые швырнули торт в лицо учительнице, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором несколько учениц, громко матерясь, уговаривают учительницу посмотреть на принесённый ими торт. Подойдя поближе, одна из девочек бросает торт в лицо педагогу под одобрительные крики одноклассниц. После того, как торт упал, девочка подняла его и ещё раз швырнула в лицо учительнице. "В ходе мониторинга в интернете сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой сообщается, что группа несовершеннолетних в образовательном учреждении Дзержинска употребляет обсценную лексику и выражает явное неуважение к работнику школы. Полицейскими проводится проверка", - заявили в пресс-служба главного управления МВД России по Нижегородской области.

https://ria.ru/20241207/krasnodar-1987840480.html

нижегородская область

россия

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происшествия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия