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В Нижегородской области школьницы бросили торт в лицо педагогу - РИА Новости, 07.12.2024
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21:29 07.12.2024
https://ria.ru/20241207/tort-1987935172.html
В Нижегородской области школьницы бросили торт в лицо педагогу
В Нижегородской области школьницы бросили торт в лицо педагогу - РИА Новости, 07.12.2024
В Нижегородской области школьницы бросили торт в лицо педагогу
Полиция проверяет инцидент с школьницами в нижегородском Дзержинске, которые швырнули торт в лицо учительнице, сообщили журналистам в региональном управлении... РИА Новости, 07.12.2024
2024-12-07T21:29
2024-12-07T21:29
происшествия
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Полиция проверяет инцидент с школьницами в нижегородском Дзержинске, которые швырнули торт в лицо учительнице, сообщили журналистам в региональном управлении МВД. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором несколько учениц, громко матерясь, уговаривают учительницу посмотреть на принесённый ими торт. Подойдя поближе, одна из девочек бросает торт в лицо педагогу под одобрительные крики одноклассниц. После того, как торт упал, девочка подняла его и ещё раз швырнула в лицо учительнице. "В ходе мониторинга в интернете сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой сообщается, что группа несовершеннолетних в образовательном учреждении Дзержинска употребляет обсценную лексику и выражает явное неуважение к работнику школы. Полицейскими проводится проверка", - заявили в пресс-служба главного управления МВД России по Нижегородской области.
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происшествия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Нижегородской области школьницы бросили торт в лицо педагогу

В Дзержинске проверят инцидент со школьницами, бросившими торт в лицо педагогу

© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Полиция проверяет инцидент с школьницами в нижегородском Дзержинске, которые швырнули торт в лицо учительнице, сообщили журналистам в региональном управлении МВД.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором несколько учениц, громко матерясь, уговаривают учительницу посмотреть на принесённый ими торт. Подойдя поближе, одна из девочек бросает торт в лицо педагогу под одобрительные крики одноклассниц. После того, как торт упал, девочка подняла его и ещё раз швырнула в лицо учительнице.
"В ходе мониторинга в интернете сотрудниками полиции выявлена публикация, в которой сообщается, что группа несовершеннолетних в образовательном учреждении Дзержинска употребляет обсценную лексику и выражает явное неуважение к работнику школы. Полицейскими проводится проверка", - заявили в пресс-служба главного управления МВД России по Нижегородской области.
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ПроисшествияНижегородская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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